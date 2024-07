Das Unternehmen, das vom Erfinder des World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, mitbegründet wurde, bietet mit seiner vielseitigen Data Wallet-Lösung neue Verwendungsmöglichkeiten für Daten mit flexibler Kontrolle und sicherer Freigabe.

Heute gab Inrupt, der führende Anbieter von Unternehmenssoftware für das Internet, die Einführung seiner Data Wallet bekannt. Unternehmen und Regierungen nutzen die Technologie, um ihren Kunden und Bürgern digitale Geldbörsen für ihre Daten zur Verfügung zu stellen und damit die Grundlage für innovative, intuitive und wirkungsvolle digitale Erlebnisse zu schaffen.

Es wird erwartet, dass mehr als 60 der Weltbevölkerung bis 2026 regelmäßig digitale Geldbörsen nutzen werden und mehr als die Hälfte der Verbraucher Interesse daran haben, sie für eine breitere Palette von Zwecken zu verwenden. Aber der bestehende Markt hat sich weitgehend auf Finanztransaktionen konzentriert und wird von einer Handvoll Big-Tech-Anbieter dominiert.

Die Data Wallet-Technologie von Inrupt stellt die nächste Generation von standardisierten, interoperablen digitalen Geldbörsen dar. Im Gegensatz zu Alternativen akzeptiert die Lösung von Inrupt eine Vielzahl von Daten und macht es den Personen leicht, dem Zugriff auf ihre Daten zuzustimmen. Die Data Wallet eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen, da sich das Internet in Richtung eines nutzerzentrierten Ansatzes für die Verwaltung, Weitergabe und Nutzung persönlicher Daten entwickelt.

"Browser prägten die Ära des Web 1.0, und beim Web 2.0 ging es nur um Apps. Aber im Web 3.0 dreht sich alles um mündige Menschen und persönliche Daten. Das Data Wallet wird zu einem grundlegenden Werkzeug für Benutzer", sagte Sir Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web und CTO und Mitbegründer von Inrupt. "Durch die Bereitstellung dieser Schlüsseltechnologie stellt Inrupt sicher, dass die Möglichkeiten und Vorteile von sicheren persönlichen Data Wallets jedem offen stehen."

Die explosionsartige Zunahme neuer Anwendungsfälle für digitale Geldbörsen und die Arten von Daten, die sie speichern, stellen eine große Veränderung im Verbraucherverhalten dar. Für Unternehmen ist es eine Chance, die Beziehungen zu Kunden und Bürgern zu verbessern und auszubauen. Um die Chancen, die digitale Geldbörsen bieten, zu nutzen, können sich Unternehmen auf den standardbasierten Ansatz von Inrupt verlassen, um schnell neue Wallet-Angebote zu entwickeln, zu integrieren und zu testen oder ihre aktuellen Wallet-Anwendungen zu verbessern und gleichzeitig den Nutzern das Vertrauen zu geben, dass sie Transparenz und Kontrolle über ihre wichtigsten persönlichen Daten haben.

"Digitale Geldbörsen entwickeln sich schnell zur überzeugendsten Möglichkeit, Ihre Kunden und Bürger zu bedienen. Unternehmen müssen ihre Wallet-Strategie überprüfen", sagte John Bruce, CEO und Mitbegründer von Inrupt. "Wir haben unsere Data Wallet so konzipiert, dass sie einfach zu nutzen ist sowohl für Unternehmen als auch für ihre Nutzer. Es ist ein direkter Kommunikationskanal für wertvolle, relevante Daten."

Bisher waren digitale Geldbörsen isolierte "Punktlösungen", die unterschiedliche Wallets für unterschiedliche Zwecke erforderten. Aber globale Initiativen wie die Digital Identity Wallet der EU zeigen Unternehmen bereits die Vorteile von Standardisierung und Interoperabilität. Mit einer vielseitig einsetzbaren Data Wallet können Unternehmen auf staatlich ausgestellte Berechtigungsnachweise wie Reisepässe, Bildungszertifikate und Sozialleistungen zugreifen und diese überprüfen, sogar über Landes- und Staatsgrenzen hinweg.

Die Data Wallet-Lösung von Inrupt basiert auf dem Enterprise Solid Server (ESS) des Unternehmens, der weltweit geschäftskritische Implementierungen des Solid-Protokolls, dem offenen Webstandard, unterstützt. Aufgrund dieser Grundlage ist es einfach, die in der Data Wallet gespeicherten persönlichen Daten in anderen Apps, Diensten und KI-Systemen wiederzuverwenden. Die Zustimmung zum Zugriff ist immer an die einzelnen Daten gekoppelt. So können die Benutzer darauf vertrauen, dass ihre Daten so verwendet werden, wie sie es wünschen, und die Unternehmen können sich darauf verlassen, dass sie alle relevanten Datenschutzbestimmungen einhalten.

"Digitale Geldbörsen sind nicht mehr nur zum Bezahlen da. Mit der Data Wallet, die Identitäts- und Einwilligungsfunktionen hinzufügt, werden sie schnell zum Tor zu unserem digitalen Leben und werden bald die wichtigste Schnittstelle für den Austausch, die Verwaltung und die Zusammenarbeit von Daten sein", sagte Osmar Olivo, VP of Product bei Inrupt. "Durch die Standardisierung mit einer zugrundeliegenden Infrastruktur wie Solid kann diese Fülle an Informationen flexibel, sicher und wie beabsichtigt in jedem Sektor genutzt werden, um bessere Dienstleistungen, Produkte oder Erfahrungen zu liefern."

"Es ist klar, dass digitale Geldbörsen das neue Basislager für eine Vielzahl von digitalen Aktivitäten sind. Was noch nicht feststeht, ist, ob dieser Wandel die Macht der wenigen stärken oder neue Vorteile für die vielen eröffnen wird", sagte John Bruce. "Inrupt wird immer Technologien entwickeln, die vielen Menschen zugute kommen, und unsere Data Wallet ist das bisher wichtigste Beispiel dafür."

Klicken Sie hier, um mehr über die Funktionen und Möglichkeiten der Data Wallet von Inrupt zu erfahren oder eine Demo anzufordern.

Über Inrupt

Inrupt ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für das Internet. Unternehmen und Regierungen verlassen sich auf unsere Technologie, um neue, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln alles auf der Grundlage einer Plattform mit interoperablen Daten und der Zustimmung von Kunden und Bürgern.

Inrupt wurde vom Erfinder des World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, mitbegründet und skaliert und sichert das Solid-Protokoll, den offenen Webstandard. Der Enterprise Solid Server (ESS) des Unternehmens speichert und schützt persönliche Daten für Unternehmen und Behörden. Auf dieser Grundlage können sie schnell User Data Wallets und Anwendungen erstellen, die diese neue Quelle authentischer Daten direkt von Kunden und Bürgern nutzen.

Die globale Präsenz von Inrupt erstreckt sich über die USA, Großbritannien, Europa und APAC. Das Unternehmen arbeitet mit Organisationen aus verschiedenen Sektoren zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Behörden, Gesundheitswesen und Medien/Telco. Inrupt wurde 2017 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine bessere und sicherere Zukunft für Daten, KI und das Internet zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723794895/de/

Contacts:

Katie Butler

inrupt@walkersands.com