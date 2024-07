NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3000 Franken belassen. Aus operativer Sicht gebe es Anzeichen dafür, dass bei dem Aroma- und Duftstoffhersteller die Geschäftsdynamik bereits ihren Höhepunkt erreicht habe, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In finanzieller Hinsicht erbe der neue Finanzchef ein starkes finanzielles Fundament; Zukäufe ermöglichten wahrscheinlich den nächsten Wachstumsschub./la/he



