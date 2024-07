© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke



Im US-Wahlkampf werden die Karten neu gemischt. Anderswo entsteht Zinsfantasie. Drei Währungspaare im Check.EUR / USD Das Währungspaar EUR / USD verharrt weiter in der Seitwärtsbewegung. Nachdem der Euro zuletzt zulegen konnte, profitiert seit einigen Tagen wieder der Dollar. Vieles spricht dafür, dass EUR / USD auch weiterhin zwischen 1,05 und 1,10 pendelt. Erstens hat der Markt bis Jahresende an die Notenbanken beider Währungsräume nahezu identische Erwartungen und zweitens zeichnet sich auch bei den Konjunkturdaten keine große Wende ab. Die morgen in den USA vermeldeten Inflationsdaten sind allerdings dazu geeignet, EUR / USD neuen Schwung zu geben - eine Neubewertung erscheint aber …