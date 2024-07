800-Millionen-Dollar-Investition in New Jersey unterstützt globales Wachstum und Expansion mit technologisch fortschrittlichen Produktionskapazitäten und klinischen Entwicklungsmöglichkeiten für neuartige Krebsmedikamente

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, gab heute die Eröffnung seines US-Flaggschiffs in Hopewell, New Jersey, auf dem Princeton West Innovation Campus bekannt. Dort befinden sich hochmoderne Produktionskapazitäten für Biologika sowie ein klinisches Forschungs- und Entwicklungszentrum, die das differenzierte Modell des Unternehmens als innovativer Onkologe weiter stärken. BeiGene verfügt über mehr als 30 Moleküle im klinischen oder kommerziellen Stadium, und die 42 Hektar große Anlage bietet die Flexibilität, die Produktion seiner innovativen Medikamente heute und in Zukunft zu skalieren, um die Bedürfnisse von Krebspatienten zu erfüllen.

BeiGene's flagship biologics manufacturing facility and clinical R&D center at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J., is seen. (Photo: Business Wire)

"BeiGene hat ein beispielloses globales Wachstum erlebt, und die Erweiterung unserer Anlage auf dem Princeton West Innovation Campus bietet zusätzliche Produktions- und klinische Entwicklungskapazitäten, die unsere differenzierte Strategie weiter stärken werden, die auf Geschwindigkeit, Effizienz und Technologie setzt, um qualitativ hochwertige Medikamente für Patienten schneller auf den Markt zu bringen", sagte John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeiGene. "Wir sind stolz darauf, Teil der biopharmazeutischen Gemeinschaft in New Jersey zu sein, die reich an Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionstalenten ist. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen zu wichtigen regionalen Forschungseinrichtungen zu vertiefen, während wir unsere robuste Pipeline von Hämatologie- und Solartumor-Medikamenten der nächsten Generation vorantreiben und uns weiter zu einem führenden globalen Onkologie-Innovator entwickeln."

Die 800-Millionen-Dollar-Investition von BeiGene ist der Höhepunkt eines dreijährigen Projekts zur Erweiterung der integrierten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsbasis des Unternehmens in den USA. BeiGene wird an diesem Standort bis Ende 2025 Hunderte von qualifizierten Hightech-Arbeitsplätzen schaffen. New Jersey ist weltweit führend in der biopharmazeutischen Produktion und Forschung und Entwicklung. Neun der zehn größten Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der Welt haben ihren Sitz in diesem Bundesstaat. New Jersey verfügt über eine der landesweit führenden Belegschaften in der biopharmazeutischen Produktion, und seine Infrastruktur und Konnektivität gewährleisten den Zugang zu den wichtigsten Märkten in aller Welt.

"Ich bin begeistert von BeiGenes Beitrag zum florierenden biopharmazeutischen Sektor unseres Staates", sagte Gouverneur Phil Murphy. "Die Eröffnung des Flaggschiff-Campus von BeiGene unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Innovationen und die Schaffung von High-Tech-Arbeitsplätzen im Garden State. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die BeiGene auf unsere Wirtschaft haben wird, und auf die Fortschritte, die das Unternehmen in der Krebsbehandlung erzielen wird. Diese bedeutende Investition unterstreicht die Rolle New Jerseys als Weltmarktführer in der pharmazeutischen Produktion, Forschung und Entwicklung. Wir sind stolz darauf, die Mission von BeiGene zu unterstützen, erschwingliche und zugängliche Behandlungen für Krebspatienten weltweit zu entwickeln."

Der Standort verfügt über ca. 400.000 Quadratmeter an Produktionskapazitäten für biologische Pharmazeutika im kommerziellen Stadium, die im Laufe der Zeit erweitert werden können, so dass die Pipeline von BeiGene weiter reifen kann. Die Anlage ergänzt BeiGenes Kapazitäten in der Spätphasenforschung und klinischen Entwicklung, die den raschen Aufstieg des Unternehmens zum Weltmarktführer in der Onkologie ermöglicht haben. BeiGene hat eine der umfangreichsten und überzeugendsten Onkologie-Pipelines der Branche aufgebaut, die neben monoklonalen Antikörpern und herkömmlichen niedermolekularen Wirkstoffen 80 Prozent der Krebserkrankungen weltweit mit innovativen Modalitäten wie zielgerichteten Abbauprodukten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) adressiert. Die neue Anlage baut auf den bestehenden Fähigkeiten von BeiGene auf und ermöglicht es dem Unternehmen, in großem Maßstab zu produzieren und dadurch die Kosten zu senken, die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten, globale Unterbrechungen zu vermeiden, die Kapazitäten zu schützen und sich schnell an die neuesten innovativen Modalitäten anzupassen.

"Ich freue mich, BeiGene in Hopewell Township willkommen zu heißen. Die neue, hochmoderne pharmazeutische Anlage von BeiGene ist eine bedeutende Investition in die Zukunft unserer Gemeinde. Die lebensrettenden Medikamente, die hier in Hopewell hergestellt werden, werden nicht nur die weltweite Krebsbehandlung verbessern, sondern auch gut bezahlte High-Tech-Arbeitsplätze schaffen und unsere örtliche Wirtschaft stärken", sagte die Bürgermeisterin von Hopewell Township, Courtney Peters-Manning. "Wir freuen uns auf den weiteren Erfolg des Unternehmens in Hopewell Township."

BeiGene ist sich bewusst, dass die menschliche Gesundheit und die Gesundheit des Planeten untrennbar miteinander verbunden sind, und das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Aus diesem Grund hat das Unternehmen in Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowohl in den Gebäuden als auch in den umliegenden 42 Hektar Land investiert, einschließlich eines Heiz- und Kühlsystems, das für die Kühltürme recyceltes Abwasser aus der Kläranlage vor Ort verwendet. Im Einklang mit unserem längerfristigen Nachhaltigkeitsplan ist der Standort auch für Solaranlagen vorbereitet. Weitere Einzelheiten über die Einrichtung, einschließlich Multimedia-Inhalte, sind online verfügbar unter: https://www.beigene.com/hopewell.

BeiGene ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breit gefächerten Portfolio treiben wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen voran. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von mehr als 10.000 Kollegen ist auf fünf Kontinenten vertreten. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (zuvor bekannt als Twitter), Facebook und Instagram.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit der Hopewell-Anlage, die Stärke des Unternehmens weltweit zu erweitern und zu skalieren; BeiGenes Fähigkeit, die Beziehungen zu wichtigen regionalen Forschungseinrichtungen zu vertiefen; und BeiGenes Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele unter der Überschrift "Über BeiGene". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Dazu gehören die Fähigkeit von BeiGene, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen; Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeiGene, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten kommerziellen Erfolg zu erzielen, falls diese zugelassen werden; die Fähigkeit von BeiGene, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und seine Technologie zu erlangen und aufrecht zu erhalten; BeiGenes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und anderen Dienstleistungen; BeiGenes begrenzte Erfahrung bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; BeiGenes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu erhalten und die Entwicklung seiner Medikamentenkandidaten abzuschließen sowie die Rentabilität zu erreichen und zu erhalten; und die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeiGene auf Formular 10-Q ausführlicher beschrieben sind, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den späteren Einreichungen von BeiGene bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und BeiGene ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

