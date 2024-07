Nach der Vorlage einer ganzen Reihe von Konzernbilanzen sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag nur mit angezogener Handbremse unterwegs. Die großen Indizes pendeln vor Zahlen von Tesla und Alphabet um ihre Vortagsstände. Bei einigen Einzelwerten ist indes mehr los. Boeing und Spotify glänzen, UPS wird abgestraft. Nach dem starken Wochenstart gehen es die Anleger an den US-Börsen ruhig an. Die wichtigsten Indizes bewegen sich nur wenig. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagerte sich von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...