Apex Low-Code/No-Code-Architektur bietet niedrigere TCO, einfache Konfiguration und Erweiterungsflexibilität

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales Unternehmen für digitales Engineering und F&E, und SymphonyAI, ein führender Anbieter von prädiktiven und generativen KI-SaaS-Produkten für Unternehmen, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um Unternehmen weltweit transformative KI-Lösungen anzubieten. Die Lösungen werden über SymphonyAI Apex Service Management, eine prädiktive und generative KI-basierte IT-Service-Management-/Enterprise-Service-Management-Plattform (ITSM/ESM), und den Apex Enterprise Copilot bereitgestellt, um die Produktivität zu steigern, die Arbeit zu vereinfachen und angenehme Erlebnisse für Endbenutzer, Analysten und Führungskräfte zu schaffen.

Die Partnerschaft hat bereits KI-basiertes Apex Service Management für einen gemeinsamen Kunden implementiert, dessen softwarezentrierte, cloud-native Lösungen hochwertige Medienerlebnisse für lineare, On-Demand- und OTT-Dienste bieten. Der gemeinsame Kunde profitiert von der Kombination aus seiner langjährigen Beziehung zu L&T Technology Services (LTTS) und der einfachen Einführung des Apex IT Service Management, den niedrigen Gesamtbetriebskosten und der API-basierten Integration mit Drittanwendungen. Apex Information Technology Service Management, das auf der preisgekrönten prädiktiven und generativen KI-Plattform Eureka von SymphonyAI basiert, bietet reaktionsschnelle, effektive und effiziente Funktionen für das Management von Unternehmenssystemen mit einer schlanken Architektur, um neue Services einzuführen und Serviceanfragen mithilfe generativer KI bis zu 50 schneller zu lösen. Durch die Ablösung seines alten ITSM-Systems wird der Kunde die Betriebskosten senken, die Produktivität von Hunderten von Analysten steigern und einen schnellen ROI erzielen, da er bestehende Kundenvorgänge, Datensätze und SLAs schnell konfigurieren und aufnehmen kann.

"L&T Technology Services' nachweisliche Erfolgsbilanz mit tiefgreifender Beratungsexpertise und einer multi-vertikalen Marktführerschaft hat uns als vertrauenswürdigen Partner bei der digitalen Transformation für die weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen etabliert. Die Synergie mit den CoPilots und der innovativen Service-Management-Plattform von SymphonyAI ermöglicht den gemeinsamen Kunden einen schnellen, vorhersagbaren ROI durch eine transformative Unternehmensplattform", sagte Alind Saxena, Executive Director President Mobilität Technologie bei L&T Technology Services. "Wir freuen uns, unseren Kunden weltweit flexible, leistungsstarke und konfigurierbare Lösungen anbieten zu können."

"Der kombinierte Wert von SymphonyAI und L&T Technology Services bietet Kunden in verschiedenen Branchen die leistungsstarken Vorteile der digitalen Transformation mit führender prädiktiver und generativer KI", sagte Kumar Abhimanyu, Senior VP und globaler Leiter für strategische Partnerschaften bei SymphonyAI "Mit tiefem Fachwissen und der Spezialisierung auf die Lösung von realen Geschäftsproblemen mit fortschrittlicher KI bietet die Partnerschaft einzigartige Vorteile für innovative Unternehmen weltweit."

"SymphonyAI investiert weiterhin aggressiv in den Ausbau der Branchenführerschaft und Innovation über seine Apex-Plattform und den generativen KI-basierten Enterprise Copilot. Beide bieten wesentliche Verbesserungen für Teams, die neue Services bereitstellen und nahtlosen Self-Service für Endanwender bieten", so Satyen Vyas, President der Enterprise IT-Division von SymphonyAI "Wir freuen uns, mit LTTS zusammenzuarbeiten und ihre neuesten KI-gestützten Innovationen zu nutzen, um den Kunden ein benutzerfreundliches, intuitives, schnelles und kosteneffizientes IT- und Enterprise-Service-Management sowie eine Workflow-Automatisierung zu bieten, die die Produktivität, den ROI und die Benutzerzufriedenheit erheblich verbessert."

Über SymphonyAI

SymphonyAI ist ein führendes KI-SaaS-Unternehmen für die digitale Transformation in den wichtigsten und wachstumsstärksten Branchen, darunter Einzelhandel, Konsumgüter, Finanzen, Fertigung, Medien und IT/Unternehmensservice-Management. SymphonyAI hat viele führende Unternehmen als Kunden. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist SymphonyAI schnell auf 3.000 talentierte Führungskräfte, Datenwissenschaftler und andere Fachleute angewachsen. SymphonyAI, 2024 Microsoft Partner of the Year for Business Transformation AI Innovation, ist ein Unternehmen der SAIGroup und wird durch ein Engagement von 1 Milliarde US-Dollar des erfolgreichen Unternehmers und Philanthropen Dr. Romesh Wadhwani unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.symphonyai.com.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Indien beschäftigt zum 30. Juni 2024 über 23.550 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.LTTS.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722691207/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Treble für SymphonyAI

Sarah Armstrong

symphonyai@treblepr.com

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@Ltts.com

Anindita Sarkar

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Anindita.Sarkar@Ltts.com