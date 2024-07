Die Leistungsfähigkeit von Cloud und KI verbessert die digitalen Kundenerlebnisse und unterstützt das zukünftige Unternehmenswachstum

Telenor Denmark, der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber auf dem dänischen Markt, ist ein Wegbereiter für kundenorientierte Innovationen. Um seine Führungsposition im Bereich des digitalen Telekommunikationshandels zu stärken und seinen Kunden auch weiterhin hervorragende Erlebnisse zu bieten, hat sich Telenor Dänemark für die Cloud-nativen Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen von CSG entschieden, um seine weitere Entwicklung voranzutreiben. Diese Transformation verleiht der Omnichannel-Monetarisierung von Telenor Dänemark einen entscheidenden Schub, erhöht die betriebswirtschaftliche Effizienz und schafft Zukunftssicherheit für die B2C- und B2B-Kundenerlebnisse.

"Wir bei Telenor Denmark machen es unseren 1,7 Millionen Kunden leicht, mit den Menschen und Diensten zu kommunizieren, die für sie am wichtigsten sind. So haben wir 2023 die branchenweit höchste Kundenzufriedenheit erreicht", sagte Lars Thomsen, CEO von Telenor Denmark. "Mit Blick in die Zukunft müssen wir den schwankenden Anforderungen Rechnung tragen und unseren Kunden weiterhin neue, innovative Lösungen anbieten. CSG verfügt über die nachgewiesene Erfolgsgeschichte, die Branchenkenntnisse und die Cloud-Expertise, die wir brauchen, um eine durchgängige Digitalisierung zu realisieren, die unsere Fähigkeit, exzellenten Kundenservice zu bieten und unsere Kunden zu begeistern, weiter stärken wird. Dies ist eine aufregende Zeit für Telenor Dänemark, und diese strategische Kooperation mit CSG bringt uns der Zukunft, die wir für unsere Kunden, Partner und uns selbst gestalten möchten, einen Schritt näher."

Telenor Denmark und CSG arbeiten gemeinsam daran, den Kommunikationsdienstleister (CSP) CSG Ascendon, eine marktführende, cloud-native AWS-Revenue-Management-Plattform, mit vorintegrierten Customer-Engagement-Funktionen von Weltklasse auf Basis von CSG Xponent zu einem führenden digitalen Telekommunikationsunternehmen in Dänemark zu machen und das Wachstum von Telenor Denmark durch Flexibilität, Effizienz und Intelligenz zu fördern. Mit der Echtzeit-Decisioning-Engine von CSG wird Telenor Dänemark bessere digitale Erlebnisse an allen Touchpoints bieten, den Omnichannel-Support für alle Geschäftsbereiche verbessern und sich neue Umsatzmöglichkeiten erschließen. Zusammen mit den branchenführenden Konfigurations-, Preisgestaltungs- und Angebotsfunktionen von CSG geben die beiden Plattformen Telenor Denmark leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, um zusammen mit Partnern nahtlos Angebote zu bündeln und für seine Geschäftskunden schnellere und effizientere Lösungen zu entwickeln. Diese Verbesserungen machen es Telenor Dänemark leicht, die Zufriedenheit und Treue seiner Kunden zu steigern, was wiederum zu schnelleren Einnahmen für zukünftige Innovationen führt.

"Um sich im digitalen Telekommunikationsgeschäft durchzusetzen, benötigen die CSPs eine Geschäftsinfrastruktur, die es ihnen erlaubt, die Kunden mit Geschwindigkeit, raffinierter Technik und Flexibilität zu begeistern", sagte Ian Waterson, SVP of Go-To-Market bei CSG. "Als führendes Unternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit weiß Telenor Denmark, wie wichtig die Kundenbindung für die Sicherstellung eines langfristigen Wachstums ist. Das Vertrauen von Telenor Denmark auf CSG und unsere branchenführenden Lösungen wird das Kundenerlebnis verbessern und Telenor Dänemark zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Zukunft machen."

Informieren Sie sich über die B2C-, B2B- und B2B2X-Fähigkeiten von CSG Ascendon, und lesen Sie das CSG-eBook, um zu entdecken, wie Sie das Erlebnis Ihrer Kunden mit datengestützten Programmen zur Kundenkommunikation proaktiver, prädiktiver und personalisierter gestalten können.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und den Wandel mitgestalten wie die globalen Marken, die CSG vertrauen? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Über Telenor Denmark

Telenor hilft den Menschen in Dänemark, durch Mobilfunk- und Internetdienste gute Verbindungen zu schaffen. Wir verfolgen das erklärte Ziel, das Telekommunikationsunternehmen zu sein, das dänischen Unternehmen und Verbrauchern ein sicheres, unkompliziertes und sicheres Leben im digitalen Alltag ermöglicht. Daher investieren wir massiv in Innovationen sowie in die Entwicklung der dänischen Telekommunikations-Infrastruktur und haben kürzlich die 5G-Modernisierung unseres landesweiten Mobilfunknetzes abgeschlossen.

Telenor ist der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber in Dänemark und gehört zur Telenor-Gruppe, die in ganz Skandinavien und Asien tätig ist. Wir unterstützen weltweit 186 Millionen Kunden bei ihren Kommunikationsbedürfnissen. In Dänemark beschäftigen wir rund 1000 Mitarbeiter und betreiben 38 Filialen, die über das ganze Land verteilt sind.

Mehr über uns erfahren Sie auf www.telenor.dk.

