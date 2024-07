Mit einer guten Planung von Lieferungen und der Beachtung von Erfahrungswerten sehen E-Commerce-Unternehmen einem guten Weihnachtsgeschäft entgegen

Häufig beginnen Einzelhändler zu spät mit der Planung ihrer Hochsaison. nShift global führend im Bereich Liefer- und Erfahrungsmanagement (Delivery and Experience Management DMXM ), erinnert E-Commerce-Unternehmen an "Weihachten im Juli", also an wichtige Planungen für das Jahresende.

"Weihnachten im Juli ist zu einem beständigen Element auf dem Kalender von Einzelhändlern geworden," sagt Sean Sherwin-Smith Post-Purchase, CX and Sustainability Product Director bei nShift "Das ist die Zeit, in der Anbieter ihr Produktsortiment für Weihnachten fertigstellen und ihre Marketingstrategie festlegen. Aber oft genug denken sie nicht gründlich genug darüber nach, wie Kunden diese Phase der hohen Nachfrage erleben. Und das ist entscheidend.

Die Erfahrungen mit der Lieferung sind eine wichtige Komponente, die häufig übersehen wird. Denn viele Einzelhändler sehen die Zustellung nur unter logistischen Aspekten. Aber neueste Recherchen zeigen, dass sie wichtiger sein kann als die Werbung. 1

"Wir bei nShift kombinieren die Kernkomponenten des Liefermanagements wie eine Bibliothek mit mehr als 1000 Transporteuren mit auf Kunden ausgerichteten Anwendungen nach dem Kauf. Wir nennen das 'Delivery and Experience Management', oder DMXM. Und damit lassen sich die Loyalität der Kunden und die Effizienz steigern sowie das Geschäft ausbauen."

In Zeiten hoher Nachfrage, wie Black Friday, Singles' Day und Weihnachten, erwirtschaften viele Einzelhändler ihre höchsten Gewinne. Online- und Multichannel-Einzelhändler sollten nun mit den Planungen beginnen, denn noch ist Zeit für Anpassungen der Infrastruktur:

Lieferkapazität aufstocken und Grenzen ausweiten - mit Zugriff auf 1000 Transporteure. Denn dann ist eine Anpassung an die Nachfrage einfach. Dank der Bibliothek mit den Transporteuren können Einzelhändler auch international expandieren und mehr Auswahl an der Kasse bieten, was die Conversions erhöht.

- mit Zugriff auf 1000 Transporteure. Denn dann ist eine Anpassung an die Nachfrage einfach. Dank der Bibliothek mit den Transporteuren können Einzelhändler auch international expandieren und mehr Auswahl an der Kasse bieten, was die Conversions erhöht. Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten und sie durch alle Phasen des Kaufprozesses leiten - durch eine Auswahl von attraktiven Lieferoptionen an der Kasse (wie zum Beispiel Null-Emissionen, Selbstabholung oder Lieferung an die Haustür), transparentes Tracking und einfache Rücksendung, die die Einhaltung von Umsätzen maximiert.

- durch eine Auswahl von attraktiven Lieferoptionen an der Kasse (wie zum Beispiel Null-Emissionen, Selbstabholung oder Lieferung an die Haustür), transparentes Tracking und einfache Rücksendung, die die Einhaltung von Umsätzen maximiert. Wichtige Kundendaten erheben - durch die Kombination von Daten von Transporteuren, aus der Logistik und aus sonstigen Systemen. DMXM bringt diese Daten zusammen, wodurch Einzelhändler mehr Einblick in das Verhalten ihrer Kunden erhalten, Silos abbauen und die operative Effizienz erhöhen können.

- durch die Kombination von Daten von Transporteuren, aus der Logistik und aus sonstigen Systemen. DMXM bringt diese Daten zusammen, wodurch Einzelhändler mehr Einblick in das Verhalten ihrer Kunden erhalten, Silos abbauen und die operative Effizienz erhöhen können. Wettbewerber hinter sich lassen - ob neue Wege der Kommunikation mit dem Kunden oder Erhöhung der Leistung von Liefer- und Serviceteams, mit nShift sind Einzelhändler der Konkurrenz immer einen Schritt voraus, weil sie fünf Mal so viel in R&D investieren wie der jeweils stärkste Wettbewerber.

nShift versetzt Einzelhändler in die Lage, Kunden ausgezeichnete Erlebnisse zu bieten und die operative Effizienz zu erhöhen. Die DMXM-Suite ist eine einzigartige Kombination aus erstklassigem Liefermanagement, einer Bibliothek von mehr als 1000 Transporteuren und auf den Kunden ausgerichteten Anwendungen. Sie bietet eine exzellente End-to-End-Erfahrung von der Kasse bis zur Türschwelle.

Hier erfahren Sie mehr: www.nshift.com

Über nShift

Die Delivery Experience Management Plattform von nShift treibt den E-Commerce-Erfolg voran. Wachsen Sie mit ständiger Innovation und dem weltweit größten Carrier-Netzwerk über Grenzen hinaus. Bauen Sie mit End-to-End-Tools echte Kundenbindung auf, um das Erlebnis zu steigern. Vereinheitlichen Sie Daten zu nutzbaren Erkenntnissen, die Prozesse verbinden und optimieren. Machen Sie mithilfe von nShift die Lieferung zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden.

nShift. Worry less. Ship smarter. www.nshift.com

