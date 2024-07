Spitzenreiter im Bereich 5G "neues Logo" neues Geschäft

In den Top 2 in den Kategorien Cloud-native Bereitschaft, Automatisierung sowie Richtlinien und Gebühren

Top 5 bei den Kernfunktionen des Netzwerks (Network Functions, NF)

Mavenir, Anbieter einer Cloud-nativen Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, wird im neuen Omdia-Bericht "Market Landscape: Core Vendors 2024" als wichtiger Herausforderer bestätigt, der den Marktführern dicht auf den Fersen ist.

Mavenir belegte den ersten Platz für neue Logos entweder durch die Übernahme eines 5G-Geschäfts von einem Konkurrenten oder durch eine 5G-Einführung auf der grünen Wiese und der Bericht würdigte den starken Fokus von Mavenir auf den schwierigen "vielfältigen und fragmentierten" europäischen Markt.

"Mavenir konnte seine Position 2024 verbessern und rückt immer näher an die Kategorie des Marktführers heran", heißt es in dem Bericht. "Das Unternehmen kann auf ein solides Portfolio zurückgreifen und zählt in den Kategorien Cloud-native, Automatisierung sowie Richtlinien und Gebühren zu den beiden führenden Anbietern. Mavenir hat sich darauf konzentriert, in allen globalen Regionen neue Kunden für 4G- und 5G-Kernnetze zu gewinnen. 2023 konnte das Unternehmen sieben neue Logos hinzufügen. Außerdem hat das Unternehmen bei seinen bestehenden Kunden weitere Expansionsprojekte akquiriert."

Die im Omdia Core Vendors 2024-Bericht beschriebenen Fortschritte von Mavenir folgen auf die hervorragende Leistung des Unternehmens im Omdia RAN Vendors Report, der im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Ashok Khuntia, President von Core Networks for Mavenir, sagte: "Dies ist eine weitere unabhängige Bestätigung der großartigen Leistung unseres Teams, des Vertrauens, das uns von unseren Kunden entgegengebracht wird, und der Gesamtqualität unseres Portfolios. Mavenirs Ziel ist es, herausragende Software und Dienstleistungen bereitzustellen, und wir werden uns auch weiterhin bemühen, die Erwartungen unserer Kunden und des Marktes zu übertreffen."

Für diesen Bericht wurden von Omdia zwei Hauptdimensionen für die Bewertung ausgewählt: die Leistung des Kerngeschäfts und die Breite des Kernportfolios. Die Kategorien für die Leistung des Kerngeschäfts sind der globale Kernumsatz des Pakets, der 5G-Anteil am gesamten Kernumsatz jedes Anbieters, die Anzahl der kommerziellen 5G-Abschlüsse mit CSPs, die Anzahl der 5G-Live-Kernnetze und die Anzahl der neuen Logos.

In Bezug auf die Dimension des Portfolios berücksichtigte Omdia mehrere Unterkategorien, darunter die Breite des Portfolios, die Fähigkeit zur Bereitstellung von nativen Anwendungen, Signalisierung, Automatisierung als SaaS und Richtlinien und Gebühren für den 5G-Kern. Für die Ausgabe 2024 des Berichts wurde ein Fragebogen an 16 Anbieter verschickt, sieben mehr als für die Ausgabe 2023.

Anmerkung für die Redaktion:

Mobile Kerntechnologien Mavenir

5G-Monetarisierung für All-G-Anwendungsfälle auf Vimeo

Marktlandschaft: Kernanbieter 2024 Omdia (informa.com)

