Berlin (ots/PRNewswire) -Die größten Sportereignisse sind direkt vor Ihren Augen. Monster, ein engagierter Designer und Hersteller von Outdoor-Fernsehern, freut sich, mit der Einführung von VMay, einem tragbaren 3-in-1-Fernseher für ultimative Unterhaltung im Freien, sein Debüt in der EU zu geben.3-in-1-Fernseher mit atemberaubendem Bild und Ton Der Monster VMay ist mehr als nur ein gewöhnlicher Fernseher: Er integriert einen kabellosen digitalen Signalempfänger, einen Hochleistungslautsprecher und ein hochauflösendes Display. Damit können Sie über einen Fire TV Stick, eine Android TV-Box oder eine TV-Tuner-Antenne spannende Live-Sportveranstaltungen, Online-Fernsehsendungen, Filme usw. ansehen. Mit seinem 15,6-Zoll-Full-HD-Bildschirm und IPS-Panel bietet er weite Betrachtungswinkel, naturgetreue Bilder und eine flüssige Wiedergabe. Mit einer Audioleistung von 60 W werden Sie von jedem Jubel, jedem Gebrüll und jedem Sieg umgeben sein, als wären Sie selbst in der Arena. Treten Sie mit VMay in die große Welt der Olympischen Spiele ein.Nahtloses Screen Casting Dieser Fernseher für den Außenbereich verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse, über die Sie Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihren Fernseher streamen können, um ein größeres, klareres Bild zu erhalten und Inhalte mit Familie und Freunden bei Zusammenkünften im Freien zu teilen.Ganztägiger, ununterbrochener Spaß Der leistungsstarke Akku ermöglicht mit einer einzigen Ladung eine 25-stündige Audiowiedergabe oder eine 8-stündige Videowiedergabe für ununterbrochene Unterhaltung. Die IPX4-Wasserbeständigkeit sorgt dafür, dass der Regen Ihrer Musik nichts anhaben kann!Vielfältige Anschlussmöglichkeiten Dieser tragbare Fernseher verfügt über Bluetooth 5.3-Konnektivität für einwandfreie Musikwiedergabe, zwei HDMI-Anschlüsse für kristallklare Videowiedergabe, MIC- und AUX-Eingänge für Karaoke-Spaß im Freien und einen USB-A-Anschluss für USB-Sticks. Mit einem 5V/2.1A USB-Ladeausgang und FM-Unterstützung können Sie Ihr Gerät aufladen, während Sie Ihren Lieblingsradiosender hören.Leichtes und tragbares Design Mit einem Gewicht von nur 7,912 kg und einem rutschfesten Griff für einfachen Transport ist er ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping oder Partys. Verpassen Sie unterwegs keinen Moment des Spaßes.Preise & Verfügbarkeit Der Monster VMay ist vom 23. Juli bis 5. August für 299 Euro auf Geekbuying (https://www.geekbuying.com/item/Monster-Vmay-Bluetooth-Speaker-with-Built-in-LCD-TV-524897.html), Geekmaxi (https://www.geekmaxi.com/en/audio-monster-vmay-portable-outdoor-tv-with-tv-tuner-antenna-1080p-60w-audio-5394.html) und anderen Partnerplattformen erhältlich.Informationen zu Monster Gegründet vor über 40 Jahren von Noel Lee, einem Musikfanatiker und Ingenieur, ist Monster bekannt für seine hochwertigen Audioprodukte und Zubehör wie Kopfhörer und Lautsprecher. Mit seinem Engagement für Innovation und Exzellenz hat sich Monster zu einer vertrauenswürdigen Marke in der Audio- und Technologiebranche entwickelt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monster-stellt-vmay-vor-ein-tragbarer-fernseher-fur-ultimative-unterhaltung-im-freien-302204410.htmlPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Monster Outdoor TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175804/5829374