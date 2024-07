Erfolgreiche Nutzung des Steuerbefreiungsprogramms und einer langfristigen festverzinslichen Refinanzierung der zugrundeliegenden Immobilienobjekte ermöglicht Darlehenstilgung

Nitya Capital, LLC, ein internationales Immobilien-Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, bewältigt weiterhin mit Erfolg die Herausforderungen des aktuellen Kapitalmarkts durch den Abschluss einer Refinanzierung in Höhe von 218 Millionen US-Dollar, um Darlehen für sieben Assets abzuzahlen. Mit diesem Erfolg stärkt Nitya das Vertrauen der Kreditgeber in seine operativen und finanziellen Fähigkeiten.

Die getilgten Darlehen wurden für sechs Mehrfamilienobjekte aufgenommen, davon fünf in Houston, Texas Barcelona, Eden Pointe, Establishment, Hunters Chase und Lakeside Forest und eines in Dallas, Texas The Muse sowie eine Studentenwohnanlage in College Station, Texas Campus Village.

Als sozial engagierter Investor mit seiner gemeinnützigen Sparte Karya Kares setzt Nitya die Umsetzung seiner ESG-Ziele fort, indem es diese Objekte als erschwinglichen Wohnraum für einkommensschwache Zielgruppen bereitstellt. Zu den Vorteilen von erschwinglichen Wohnobjekten gehört die Befreiung von der Grundsteuer für Immobilienobjekte, die sich an einkommensschwache Haushalte richten. 60 des aktuellen Portfolios von Nitya entfallen auf erschwinglichen Wohnraum.

Diese Steuerbefreiung ermöglichte Nitya die Refinanzierung seiner Vermögenswerte über neue Darlehen von Argentic Real Estate Finance 2 LLC. Das Portfolio mit sieben Objekten wurde mit 356 Millionen US-Dollar bewertet. Dies entspricht einer Wertsteigerung von 40 gegenüber dem ursprünglichen Kaufpreis von 254,6 Millionen US-Dollar.

Abgezahlt wurden sieben Darlehen von führenden Kreditgebern wie Fannie Mae, Freddie Mac, Morgan Stanley und MetLife. Dadurch wurden die Beziehungen von Nitya zu Kreditgebern weiter konsolidiert.

"Von Anfang an hat Nitya ein Win-Win-Modell verfolgt. Wir wollen ein sauberes, sicheres und angenehmes Wohnumfeld für einkommensschwache Familien in den USA schaffen und zugleich überdurchschnittliche Renditen für unsere Investoren erzielen. Die Transaktion spiegelt diese Vision wider", so Swapnil Agarwal, Gründer und CEO von Nitya Capital.

Weitere Informationen über Nitya Capital und seine umfassenden Immobilieninvestitionsstrategien sind erhältlich unter www.nityacapital.com.

Über Nitya Capital

Nitya Capital, LLC mit Sitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, ist ein internationales Immobilien-Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime und Gewerbeimmobilien. Mit seiner Branchenerfahrung von mehr als einem Jahrzehnt setzt Nitya Capital weiterhin auf Innovation und hohe Renditen durch eine strategische Vermögensverwaltung und Engagement für die Zufriedenheit seiner Anleger.

