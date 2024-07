Andersen Global treibt seine Expansion in Europa durch eine Vereinbarung über Zusammenarbeit mit der in Tschechien ansässigen Firma Pražská Znalecká Kancelár (PZK) voran.

Das in Prag ansässige Unternehmen unter Führung von Petr Smid betreut heimische und internationale Kunden. Es ist spezialisiert auf die Bewertung von Immobilien, Unternehmensberatung, Wertpapiere, Rechtsstreitigkeiten, Transferpreise, Mergers and Acquisitions sowie Steuern.

"Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird die Entwicklung unseres Unternehmens vorangetrieben, während wir weiterhin integrierte Lösungen bieten und nach langlebigen Kundenbeziehungen streben," sagte Petr. "Gemeinsam mit dem Mitglied und anderen Partnerfirmen verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen und können unseren Kunden unvergleichliche Werte bieten."

"PZK's Streben nach Exzellenz und ihre Erfahrungen im Hinblick auf Bewertungen sind sofort ein Mehrwert für unsere Kunden," sagte Global Chairman and CEO von Andersen Mark L. Vorsatz. "Die Tschechische Republik ist für unsere Bewertungsplattform in Europa ein kritischer Markt. Petr und sein Team bieten wichtige Ressourcen, die gut zu unseren Fähigkeiten in der Region passen. Das ist eine gute Ausgangslage für zukünftiges Wachstum."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich mit Steuern, Rechtsangelegenheiten und Bewertungsfragen beschäftigen. Gegründet 2013 von der US-amerikanischen Andersen Tax LLC verfügt Andersen Global nun über weltweit mehr als 17.000 Experten an mehr als 475 Standorten.

