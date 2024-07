ProAmpac, führend in flexibler Verpackungs- und Materialwissenschaft, betont sein Streben nach Nachhaltigkeit in seinem 2024 Sustainability Impact Report. Der Bericht unterstreicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens im Hinblick auf datenbasierte Erkenntnisse und innovative Lösungen im Sinne des Umweltschutzes.

Zu den wichtigsten Erfolgen 2024 gehören:

Erweiterte Datenerhebung: ProAmpac hat seine Verfahren zur Erfassung von Scope 1 und 2 Greenhouse Gas (GHG)-Emissionen verbessert, was durch die Beaufsichtigung einer externen, neutralen Partei bestätigt wird.

Nachhaltige Verpackungslösungen: ProAmpac hat die Initiative 'Fiberization of Packaging' gestartet und so faserbasierte Lösungen für neue Anwendungen eingeführt.

Engagement für Sicherheit und die Gemeinschaft: ProAmpac hat die Verfahren für die Risikobewertung im Betrieb verbessert. Das Unternehmen engagiert sich auch für die Gemeinschaft durch Initiativen wie den Global Community Challenge und den Volunteer Impact Day.

"In Zukunft wird ProAmpac eine umfassende GHG-Reduktionsstrategie durch Zielsetzungen entwickeln, die sich im Einklang mit der Science-Based Targets Initiative (SBTi) befinden. Darüber hinaus setzen wir auf die Stärke der Zusammenarbeit und tun uns mit unseren Lieferanten und Kunden zusammen, um gemeinsam für Nachhaltigkeit zu kämpfen. So schaffen wir einen Weg in eine nachhaltige Zukunft," sagt Greg Tucker, Gründer und Vice-Chairman sowie Chief Executive Officer von ProAmpac.

Den kompletten 2024 Sustainability Impact Report und mehr Informationen über die Initiativen von ProAmpac können Sie anfordern bei: Sustainability@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein führendes, globales, flexibles Verpackungsunternehmen mit einem breiten Angebot. Wir stellen kreative Verpackungslösungen her und bieten einen hervorragenden Kundenservice sowie preisgekrönte Innovationen für einen breitgefächerten globalen Markt. ProAmpac's Herangehensweise an Nachhaltigkeit ist proaktiv ProActive Sustainability. Wir entwerfen innovative, nachhaltige und flexible Verpackungen für unsere Kunden und helfen ihnen so, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei unserer Arbeit leiten uns fünf Werte: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und weiteren Investoren. Mehr Informationen finden Sie unter: ProAmpac.com oder nehmen Sie Kontakt auf über Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit Middle-Market-Unternehmen aus Nordamerika ein, die führende Positionen im Industrie- und Servicesektor haben. Das Unternehmen engagiert sich langfristig. Dies ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, hohe Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investmenthorizont sowie eine Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut auf langfristige Geschäfte und ist der ideale Partner für Entrepreneurs und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital hat die United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter: PPCPartners.com.

