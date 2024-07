Beitrag zur Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität durch ressourcen- und energieschonende Verarbeitungstechnologie

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Marke "Fine Profile" für seine Kaltprofil-Walzprodukte, die für verschiedene Metalle, von Eisen bis zu Nichteisenmetallen, verwendet werden können, durch die Kombination der firmeneigenen Kaltwalztechnologie und spezieller Ausrüstung benannt und registriert hat.

Fine Profile is a generic term for products made by continuously processing ferrous and nonferrous metals into irregularly shaped cross sections with different thicknesses in the width direction using our unique rolling technology. It contributes to customers' process reduction, environmental improvement, manufacturing cost reduction, and yield improvement as an alternative to various processes such as cutting and grinding. (Graphic: Business Wire)