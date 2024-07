NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 210 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe noch mehr gute Nachrichten aus Walldorf gegeben, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate untermauerten den Ruf des Softwareherstellers als einer der langfristig besten Wachstumswerte im Sektor. Die Auswirkungen der umfangreichen Umstrukturierung des Konzerns sorgten für Rückenwind in den Jahren 2025 und 2026./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 14:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600