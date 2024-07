Mit der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien gewinnen auch Mieterstrommodelle an Relevanz. Dank des Mieterstromgesetzes können Vermieter den auf dem Dach erzeugten Solarstrom direkt an ihre Mieter verkaufen, was für beide Seiten Vorteile bietet.Was ist Mieterstrom?Mieterstrom bezeichnet den Strom, der mittels einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mietshauses erzeugt und direkt an die Mieter geliefert wird. Gefördert wird dieser Strom nur, wenn der Preis maximal 90 % des Grundversorgungstarifs beträgt.Vorteile ...

