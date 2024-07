© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Der Technologie- und Internetgigant hat die Erwartungen der Analysten zum abgelaufenen Quartal erfüllen können. Die Aktie reagiert bislang verhalten.+++ Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird laufend ergänzt. +++ Nach einigen Startschwierigkeiten mit seinem Sprachmodell Bard, inzwischen besser bekannt unter dem Namen Gemini, ist es Alphabet mittlerweile gelungen, sich mit seinen Produkten in den Mittelpunkt der Entwicklungen um Künstliche Intelligenz zu drängen. Dieser Erfolg des Internet- und Technologieunternehmens, das in puncto KI von Microsoft abgehängt galt, wird flankiert von einer vergleichsweise moderaten Bewertung: Alphabet ist gemeinsam mit Meta Platforms der am günstigsten …