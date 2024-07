Dogwifhat & Bonk crashen zweistellig: Neuer Pepe Coin explodiert auf 5 Mio. $

Der breite Markt gibt in den letzten 24 Stunden mitunter deutlich nach. Ein Dip drückt den Bitcoin Kurs wieder unter 66.000 US-Dollar. Aktuell belaufen sich die Kursverluste auf rund 3 Prozent in den letzten 24 Stunden. Derweil notiert Ethereum nach dem Handelsstart der ETFs beständig. ETH bleibt bei rund 3.500 US-Dollar. Ethereum wertet gegen Bitcoin auf und der erste Tag der ETFs überzeugte mit einem hohen Volumen.

Doch für ausgewählte Altcoins läuft es deutlich schlechter, Ethereum ist hier die Ausnahme. Denn Solana fällt beispielsweise um rund 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Meme-Coins kommen besonders stark unter die Räder. Dogwifhat fällt in diesem Zeitraum um rund 12 Prozent, bei Bonk belaufen sich die Kursverluste ebenfalls auf rund 10 Prozent.

Dogwifhat und Bonk crashen also zweistellig, während der breite Markt um 2 Prozent korrigiert. Relative Schwäche wird offensichtlich, während bei einem neuen Pepe Coin genau das Gegenteil der Fall ist.

Während der originale Pepe Coin in den letzten 24 Stunden seitwärts läuft, konnte PEPU auf mehr als 5 Millionen US-Dollar explodieren. Was steckt hinter dem neuen Pepe Coin?

Besser als PEPE? PEPU explodiert über 5 Millionen US-Dollar

Nach der erfolgreichen Beschaffung von 4 Millionen US-Dollar in der Vorwoche hat Pepe Unchained ($PEPU) im viralen Vorverkauf erneut an Dynamik gewonnen, sodass das gesamte Kapital auf über 5 Millionen US-Dollar angewachsen ist. Diese positive Entwicklung spiegelt das zunehmende Interesse im Markt wider. Der aktuelle Meilenstein macht Pepe Unchained zu einem der größten Presales in der aktuellen Marktphase.

Die jüngste Entwicklung zeigt, dass Investoren weiterhin großes Potenzial in diesem Projekt sehen.

Der Erfolg von Pepe Unchained liegt nicht nur in seiner technologischen Innovation, sondern auch in seiner Verbindung zur Meme-Kultur begründet. Investoren erkennen darin eine verbesserte Version der früheren Pepe-Coins und schätzen die fortschreitende Integration von Memes in die Kryptowelt. Memes wie Pepe haben sich zu kulturellen Ikonen entwickelt, die ihre Relevanz in der Internetkultur bewahrt haben. Doch nutzlose Meme-Coins gehören der Vergangenheit an, immer häufiger werden Nutzen mit Memes gepaart.

Jedoch hatten die alten Pepe Coins einen klaren Nachteil - diese waren ineffizient und teuer. Pepe Unchained adressiert diese Probleme mit seiner eigenen Layer-2-Lösung auf Ethereum. Diese Technologie reduziert die Kosten erheblich und bietet eine verbesserte Skalierbarkeit, geringere Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz. Denn Layer-2 sind maßgeblich für die Skalierung von Ethereum, Pepe Unchained möchte hier den Meme-Coin-Handel skalieren.

Das neue Ökosystem verfügt über ein eigenes Protokoll, einen Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einen speziellen Blockchain-Explorer. Diese Infrastruktur läuft parallel zu Ethereum und könnte als Grundlage für weitere innovative Projekte dienen. Meme-Coins und Pepe Unchained - das soll laut Team hervorragend zusammenpassen.

Ferner bietet Pepe Unchained die Möglichkeit des Stakings, bei dem Investoren zusätzliche $PEPU verdienen können. Aktuell bietet das Staking eine jährliche Rendite von rund 380 Prozent, was einer täglichen Rendite von mehr als 1 Prozent entspricht.

Pepe Unchained möchte also mehr als nur ein einfacher Meme-Coin sein. Das Projekt entwickelt ein umfassendes Ökosystem, das unabhängig von der Ethereum-Blockchain operiert, was höhere Handelsvolumina zu geringeren Kosten ermöglicht und die Attraktivität und Effizienz der Plattform erhöht.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, ohne kritische Probleme zu identifizieren. Da der Preis für $PEPU in den nächsten 24 Stunden steigen wird, lohnt sich eine schnelle Analyse für Früh-Investoren, die von maximalen Buchgewinnen profitieren möchten.

Interessierte Investoren können $PEPU im Anschluss auf der Pepe Unchained-Website mit ETH, USDT oder BNB erwerben, auch Kreditkartenzahlungen sind möglich. In wenigen Minuten wandern die PEPU Token auf das Wallet und das Staking ist unmittelbar möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.