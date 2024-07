CSC, ein Domain-Registrar der Enterprise-Klasse und weltweiter Marktführer bei der Bekämpfung von Bedrohungen der Domain-Sicherheit, des Domain Name System (DNS) und digitaler Marken, gab heute seine technische Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks bekannt, um die Domain-Sicherheit für Benutzer der Cortex XSOAR-, XSIAM- und XPANSE-Lösungen von Palo Alto Network sowie für die Domain-Registrar-Kunden von CSC zu verbessern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird CSC Daten aus seinem Domain-Namen-, DNS- und SSL-Portfolio (Secure Sockets Layer) in Kombination mit Daten und Funktionen von Cortex einsetzen, um Risiken zu kontextualisieren und die Beseitigung von Bedrohungen zu erleichtern.

Dieses neue Integrationspaket für unsere CSCDomainManager? API (Programmierschnittstelle) ist ab sofort auf dem Cortex Marketplace als Download erhältlich. Dank dieser Partnerschaft können die gemeinsamen Kunden von Cortex und CSC außerdem von einem kostenlosen Paket zur Deaktivierung von Phishing-Domainnamen und -URLs (Takedowns) profitieren, die auf Domainnamen-Portfolios von Unternehmen abzielen. Kunden können sich so vor Bedrohungen schützen, die auf ihre Marken im Internet abzielen, und ihren allgemeinen Sicherheitsstatus verbessern.

"Angesichts der wachsenden Bedrohungen, denen Unternehmen und ihre Kunden aufgrund von Markenimitationen und anderen DNS-Sicherheitsproblemen ausgesetzt sind, freuen wir uns, unseren Kunden die robusten Datensätze und Lösungen von CSC auf bequeme Weise über ihre vorhandenen Cortex-Produkte bereitstellen zu können. Eine wirksame Bekämpfung böswilliger Akteure durch Takedowns und eine angemessene DNS-Sicherheit, um Hijacking und anderen Gefahren vorzubeugen, sind proaktive und effektive Maßnahmen, um schädliche Sicherheitsvorfälle zu verhindern", erklärt Andrew Scott, Director of Product bei Palo Alto Networks.

"CSC erkennt Domain-Bedrohungen, Online-Marken- und DNS-Missbrauch sowie Betrugsversuche, um Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen, die durch kompromittierte oder betrügerische Domains ermöglicht werden", erklärt Mark Calandra, President, Digital Brand Services, CSC. "Unsere Aufnahme in den Cortex Marketplace ist ein Beleg für unsere Fähigkeiten und unser fundiertes Fachwissens im Bereich der Domain-Sicherheit und erhöht die Sichtbarkeit unserer Dienste durch eine nahtlose Integration in die Workflows von Anwendern, die ihren Cybersicherheitsstatus optimieren wollen."

"In der heutigen Cybersicherheits-Landschaft, die sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist die Integration von robusten Domain-Sicherheits- und Markenschutz-Maßnahmen nicht nur notwendig, sondern ein strategischer Imperativ. Unsere Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks ist Teil unserer Anstrengungen, einen umfassenden Sicherheitsstatus zu gewährleisten, um die vielfältigen Bedrohungen, denen unsere Kunden ausgesetzt sind, wirksam zu bekämpfen", berichtet Ihab Shraim, Chief Technology Officer, Digital Brand Services, CSC. "Durch den Einsatz moderner Intelligenz und Fähigkeiten befähigen wir Unternehmen dazu, proaktiv Domain-bezogene Cyberbedrohungen abzuwehren und die Integrität ihrer digitalen Markenpräsenz zu gewährleisten."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Integration von CSC und Cortex gehören:

Cortex XSOAR: Automatisiert die Bedrohungserkennung und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und vereinfacht das Management der Domain-bezogenen Sicherheit.

Automatisiert die Bedrohungserkennung und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und vereinfacht das Management der Domain-bezogenen Sicherheit. Cortex XSIAM: Analysiert Daten, um Schwachstellen zu erkennen und proaktive Strategien zur Bedrohungsabwehr zu optimieren.

Analysiert Daten, um Schwachstellen zu erkennen und proaktive Strategien zur Bedrohungsabwehr zu optimieren. Cortex XPANSE: Sorgt für Transparenz und Sicherheit von Assets mit Internetanbindung und verbessert die Erkennung anfälliger Domains.

Sorgt für Transparenz und Sicherheit von Assets mit Internetanbindung und verbessert die Erkennung anfälliger Domains. CSC Enhanced Domain Registrar Security: Verstärkt den Schutz vor Hijacking-, Phishing- und Cyberbedrohungen. Implementiert eine kontinuierliche Überwachung zum Schutz vor evolvierenden Bedrohungen der Domain-Sicherheit.

Diese Partnerschaft unterstreicht die gemeinsamen Anstrengungen von CSC und Palo Alto Networks, um hochmoderne Sicherheitslösungen bereitzustellen, die die Sicherheit und Integrität digitaler Assets für ihre Kunden schützen.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsdaten für Forbes Global 2000-Unternehmen und den 100 Best Global Brands (Interbrand) mit Schwerpunkt auf Domain-Sicherheit und -Management sowie digitalen Markenschutz und Betrugsprävention. Globalen Unternehmen, die beträchtliche Investitionen in ihren Sicherheitsstatus tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform dabei helfen, bekannte Schwachstellen der Cybersicherheit zu verstehen und ihre digitalen Ressourcen besser zu schützen. Mithilfe der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus zum Schutz vor Cyberbedrohungen verstärken, die auf ihre Online-Assets und die Reputation ihrer Marken abzielen, und so erhebliche Umsatzeinbrüche vermeiden. Außerdem bietet CSC einen Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einem multidimensionalen Überblick über verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die bestimmte Domains ins Visier nehmen. Betrugspräventionsdienste, die Phishing bereits in der Frühphase des Angriffs bekämpfen, vervollständigen unsere Lösungen. Seit 1899 hat CSC seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und in der Asien-Pazifik-Region. CSC ist ein globales Unternehmen und überall dort präsent, wo seine Kunden sind. Um dies zu erreichen, beschäftigt CSC spezielle Fachleute für jeden seiner Unternehmenskunden. Nähere Informationen unter cscdbs.com

Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ist weltweiter Marktführer im Bereich der Cybersicherheit. Durch Innovationen bleiben wir Cyberbedrohungen stets einen Schritt voraus. Auf diese Weise wollen wir Unternehmen ermöglichen, Technologien vertrauensvoll zu nutzen. Wir bieten weltweit Tausenden von Kunden in allen Branchen Cybersicherheit der nächsten Generation. Unsere erstklassigen Cybersicherheitsplattformen und -dienste werden durch branchenführende Bedrohungsdaten unterstützt und durch wegweisende Automatisierung gestärkt. Ganz gleich, ob wir mit unseren Produkten das Zero Trust Enterprise ermöglichen, auf einen Sicherheitsvorfall reagieren oder mit einem herausragenden Partnerökosystem kooperieren, um die Sicherheit zu verbessern wir setzen uns dafür ein, dass jeder neue Tag sicherer wird als der Tag zuvor. Dies macht uns zum bevorzugten Partner für Cybersicherheit.

Bei Palo Alto Networks bringen wir die besten Fachleute für unsere Mission zusammen. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Arbeitsplatz im Bereich Cybersicherheit zu sein, der als einer der Most Loved Workplaces von Newsweek (2023, 2022, 2021), mit einer Punktzahl von 100 auf dem Disability Equality Index (2023, 2022) und als einer der HRC Best Places for LGBTQ+ Equality (2022) ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.paloaltonetworks.com

