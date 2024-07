NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes gaben leicht nach. Die Aufmerksamkeit verlagerte sich von der Politik auf die bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Technologiekonzerne. Bereits nach Börsenschluss berichteten die Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet über ihre Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,14 Prozent im Minus bei 40.358,09 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 5.555,74 Punkte nach unten. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,35 auf 19.754,34 Punkte nach./la/he

