Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen gab heute bekannt, dass sein Hauptsitz in Long Beach mit dem "LEED Silver"-Zertifikat ausgezeichnet wurde. Das vom U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelte LEED-System (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit am häufigsten angewandte Bewertungssystem für umweltfreundliches Bauen und ein internationales Gütesiegel. Laserfiche erhielt die "LEED Silver"-Zertifizierung für die Umsetzung praktischer und messbarer Strategien und Lösungen in Bereichen wie nachhaltige Standortentwicklung, Energieeffizienz, Materialauswahl und umweltfreundliche Innenraumgestaltung.

Laserfiche's global headquarters in Long Beach, California. (Photo: Business Wire)

Das Projekt für den Hauptsitz von Laserfiche sah von Anfang an die Integration von Nachhaltigkeit und umweltfreundlichen Verfahren in die Bau- und Gesamtplanung vor. An dem Standort, der sich an einer Straßenecke des Long Beach Boulevard in der Nähe des Freeway 405 befindet, befanden sich früher acht aktive Ölquellen, und das Gelände galt als nicht bebaubar. Im Rahmen einer Komplettsanierung wurden der Boden und das Grundwasser in Vorbereitung auf den Bau wiederaufbereitet.

Neben der Sanierung des Standorts hat Laserfiche auch nachhaltige Verfahren bei der Auswahl von kohlenstoffarmen und chemisch transparenten Baumaterialien angewendet. Während der Bauphase erreichte Laserfiche eine Abfallverwertungsquote von 85 %, wodurch 80 Tonnen CO2-Emissionen eingespart wurden das entspricht dem Energieverbrauch von zehn Einfamilienhäusern innerhalb eines ganzen Jahres.

Die Gestaltung und der Bau erfolgten nach den Grundsätzen des biophilen Designs, dessen Schwerpunkt auf der Integration von natürlichen Elementen liegt, die zur Gesundheit, zum Wohlbefinden und zur Produktivität des Menschen beitragen. Das Bürogebäude optimiert die Energieeffizienz und den thermischen Komfort, während es gleichzeitig für eine maximale Tageslichtausbeute sorgt und gut beleuchtete Arbeitsplätze sowie Zugang zu Außenbereichen, einschließlich Gemeinschaftsterrassen, bietet.

"Den LEED-Status für unseren globalen Hauptsitz zu erhalten, ist ein Beweis für das große Engagement von Laserfiche für unsere Mitarbeiter und die Laserfiche-Gemeinschaft insgesamt", sagt Karl Chan, Chief Executive Officer von Laserfiche. "Wir gehören zu den ersten globalen Technologieunternehmen, die ihren Hauptsitz in Long Beach errichtet haben, und freuen uns, unsere Verbindung zu der Stadt und der Region zu vertiefen. Und auch in Zukunft möchten wir bei der Produktentwicklung und am Arbeitsplatz innovative Maßstäbe setzen."

"Die LEED-Zertifizierung zu erhalten, erfordert mehr als nur die Umsetzung nachhaltiger Verfahren. Sie ist Ausdruck einer klaren Selbstverpflichtung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und andere zu motivieren, es uns gleichzutun", so Peter Templeton, President und CEO des USGBC. "Angesichts der enormen Bedeutung des Klimaschutzes und der zentralen Rolle, die Gebäude dabei spielen, setzt der Hauptsitz von Laserfiche mit seiner LEED-Zertifizierung ein Zeichen für die Zukunft."

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Dank leistungsstarker Workflows, elektronischer Formulare, Dokumentenverwaltung und Analysen beschleunigt die Laserfiche-Plattform Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Über den U.S. Green Building Council (USGBC)

Der U.S. Green Building Council (USGBC) engagiert sich für eine Veränderung der Art und Weise, wie Gebäude und Gemeinden geplant, gebaut und unterhalten werden, um blühende, gesunde, gerechte und widerstandsfähige Orte zu schaffen, die das menschliche und ökologische Wohlbefinden fördern. Der USGBC treibt über sein LEED-Programm für umweltfreundliche Gebäude, ein umfassendes Schulungsangebot, ein internationales Netzwerk lokaler Führungskräfte, die jährliche Greenbuild International Conference Expo, das Center for Green Schools und die Unterstützung politischer Maßnahmen, die umweltfreundliche Gebäude und Gemeinden fördern und ermöglichen, die Transformation des Marktes voran.

Weitere Informationen erhalten Sie unter usgbc.org und auf X (ehemals Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn.

