Die Pfizer-Aktie steht vor einer herausfordernden Periode, da Analysten für das zweite Quartal 2024 einen Gewinnrückgang bei steigendem Umsatz erwarten. Prognosen deuten auf einen Quartalsgewinn von 0,46 Euro pro Aktie hin, was einem Rückgang von 31,3% im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz soll hingegen um 3,8% auf 13,22 Milliarden Euro steigen. Diese Schätzungen spiegeln die komplexe Marktsituation wider, in der sich das Pharmaunternehmen befindet. Die Börse wird die tatsächlichen Ergebnisse, die am 30. Juli veröffentlicht werden, genau beobachten, da sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben könnten.

Analysten-Einschätzungen und Marktreaktion

In den letzten 30 Tagen wurden die Gewinnschätzungen leicht nach oben korrigiert, was auf eine vorsichtig optimistische Haltung der Analysten hindeutet. Trotzdem bleibt [...]

