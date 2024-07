MANI-UTENAM, Quebec, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für die 40. Ausgabe des Innu Nikamu Festivals, das vom 30. Juli bis zum 4. August 2024 im Herzen der Innu-Gemeinde Mani-utenam in der Nähe von Sept-Îles stattfinden wird, können noch Pässe und Tageskarten erworben werden. Mehr als 40 sowohl indigene als auch nicht-indigene Künstler aus dem In- und Ausland werden auf zwei Bühnen für Unterhaltung sorgen:



30. Juli 2024 - GRANDIS, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Shanipiap, Jade Mathieu, Scott-Pien Picard + Kashtin et Spencer St-Onge und K.Maro

- GRANDIS, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Shanipiap, Jade Mathieu, Scott-Pien Picard + Kashtin et Spencer St-Onge und 31. Juli 2024 - Sakay Ottawa, Nitatshun, Lildeuce24k?&?Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain & Matthew Jourdain, Claude Dubois, $adBaby und Elisapie

- Sakay Ottawa, Nitatshun, Lildeuce24k?&?Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain & Matthew Jourdain, $adBaby und Elisapie 1. August 2024 - Jeunes talents, Camp musical, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, KONG & friends und Flo Rida

- Jeunes talents, Camp musical, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, KONG & friends und 2. August 2024 - Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Kashkun/Eshkan/Les Frères Grégoire und Samantha Fox

- Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Kashkun/Eshkan/Les Frères Grégoire und 3. August 2024 - Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu?Nikamu und Aqua

- Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu?Nikamu und 4. August 2024 - Grégoire Boys, IA, The Sheepdogs, Rodrigue Fontaine, Ivan?Boivin-Flamand, Mike Demero & DJ Indians und Bryan Adams

Weitere Informationen zum Programm und zum Kartenverkauf stehen auf der Website des Festivals unter www.innunikamu.cazur Verfügung

Charterbusse nach Mani-utenam

Festivalbesucher, die an die North Shorekönnen Sie Ihre Plätze in einem der für die Veranstaltung bereitgestellten Busse reservieren.

Die Abfahrt erfolgt am 29. Juli (Rückfahrt am 5. August) aus den folgenden Städten:

Montréal | Québec | Saguenay | La Malbaie



Informationen zu Preisen und Abfahrtszeiten finden Sie auch auf der Festival-Website. Für Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen ist die Fahrt kostenlos.

Innu Nikamuniss

Seit den ersten Tagen des Festivals haben Kinder einen besonderen Stellenwert. In diesem Jahr steht den jungen Besuchern zum ersten Mal ein Familienbereich zur Verfügung, der sich weniger als einen Kilometer vom Hauptgelände des Festivals entfernt befindet und in dem traditionelle Aktivitäten, Aufführungen, Vorträge, Verkostungen und verschiedene Möglichkeiten, die Innu-Kultur im Herzen des Dorfes zu erleben, kostenlos angeboten werden.

Bei den kostenlosen musikalischen Darbietungen auf der Mixbus-Bühne, die das offizielle Festivalprogramm ergänzen, gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Unter anderem werden Guylaine Tanguay, Ced Auger, Sir Pathétik, Maten, Jean-Pierre Fontaine, Arthur Petiquay, Ulric Riverin, Will E. Skandalz, Jérémy Dumais, Uapush Vollant, Siméon Chachai, Éric Leblanc und Chris Boivin an der Veranstaltung teilnehmen.

Über das Festival Innu Nikamu

Das Innu Nikamu Festival möchte die Innu-Kultur durch Musik, Tanz, Gesang und Kunst bekannt machen und fördern. Es soll die Innu-Gemeinschaften von Québec und Labrador sowie andere Ureinwohner und Nicht-Ureinwohner im Geiste des Austauschs und des Respekts zusammenbringen. Das Festival findet jedes Jahr im August in Mani-utenam, an der North Shore, statt. Es ist außerdem eines der größten alkoholfreien Festivals in Kanada.

