Diese Integration bietet eine umfassende Lösung für hochwertige Webanwendungen mit nahtlosen Einsatzarbeitsabläufen und Zuverlässigkeit über Umgebungen und Geräte hinweg.

LambdaTest, eine führende cloud-basierte Unified-Testing-Plattform, gibt seine Partnerschaft mit Netlify bekannt, der unverzichtbaren Plattform für Unternehmen zur Erstellung hochperformanter und dynamischer Websites, E-Commerce-Shops und Webanwendungen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Testmöglichkeiten von Entwicklern zu verbessern, damit sie effizienter hochwertige Webanwendungen bereitstellen können.

LambdaTest bietet Entwicklern eine umfassende Liste von cloud-basierten Testlösungen, einschließlich Cross-Browser-Kompatibilitätstests, Web- und App-Automatisierungstests und Tests am tatsächlichen Gerät. Netlify-Benutzer können Tests problemlos in ihre kontinuierlichen Bereitstellungsworkflows integrieren und durch die Integration mit LambdaTest umfassende Tests ihrer Webanwendungen vor der Bereitstellung sicherstellen.

Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest, erklärt: "Für Entwickler, die stabile und sichere Webanwendungen bereitstellen wollen, stellt die Integration zwischen LambdaTest und Netlify einen bedeutenden Durchbruch dar. Durch diese Integration können Entwickler von den nahtlosen Einsatzprozessen von Netlify und den robusten Testfunktionen von LambdaTest profitieren und so die Zuverlässigkeit und Qualität ihrer Apps über Umgebungen und Geräte hinweg sicherstellen."

In das Netlify-Ökosystem ist LambdaTest jetzt problemlos integriert, so dass Entwickler Zugang zu einer umfassenden Plattform für das Testen von Web-Apps direkt aus ihren Einsatz-Pipelines erhalten. Die Arbeitsabläufe arbeiten effizienter und die Bereitstellung erfolgt dank dieser Integration schneller, da die Notwendigkeit entfällt, komplexe Setups zu verwalten oder zwischen mehreren Tools zu wechseln.

Steven Larsen, VP, Partnerships and Ecosystems bei Netlify, sagt: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LambdaTest, um unseren Nutzern verbesserte Testlösungen anbieten zu können. Mit dieser Integration können Entwickler ihre Entwicklungszyklen erheblich beschleunigen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen. Diese Integration unterstützt die Mission von Netlify, Entwickler mit den Werkzeugen und der Unterstützung auszustatten, die sie für die effiziente Entwicklung und Ausführung modernster Webanwendungen benötigen."

Die Integration zwischen Netlify und LambdaTest steht ab sofort allen Nutzern zur Verfügung und bietet Entwicklern eine umfassende Lösung zum Testen und Bereitstellen von Webanwendungen mit Vertrauen.

Weitere Informationen über diese Integration finden Sie unter https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und Omnichannel-Unternehmensausführungsumgebung, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation zu gewährleisten. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und über 2 Millionen Nutzer in mehr als 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Mit der Browser App Testing Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Programmiersprachen in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu entwickeln.

ür weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Über Netlify

Netlify ist die Plattform für Unternehmen, um Hochleistungs- und dynamische Websites, E-Commerce-Shops und Webanwendungen zu erstellen. Netlify vereint ein umfangreiches Ökosystem von Technologien, Diensten und APIs in einem einzigen Arbeitsablauf und ermöglicht so ein neues Maß an Teamproduktivität bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis.

Mit mehr als 5 Millionen Entwicklern und über 475 Unternehmenskunden ist Netlify der Erfinder der Jamstack-Bewegung, die alle modernen Web-Frameworks, serverlose Funktionen und Edge Computing in einer Plattform vereint, um unübertroffene Benutzererfahrungen zu liefern und die Bedürfnisse von Entwicklern, Architekten und Vermarktern zu erfüllen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.netlify.com/

