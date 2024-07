Krypto-News: Letzte Chance für Presale des innovativsten Tokenisierungs-Coin

Der neuartige Tokenisierungs-Coins 99Bitcoins ($99BTC) hat mit seinem Vorverkauf über 2,51 Mio. USD für die Tokenisierung der Bildung eingeworben und steuert nun auf das voraussichtliche Ende des Presales am 6. August zu.

Bei dem $99BTC-Token handelt es sich um die native Kryptowährung des Bildungs-Ökosystems. Mit ihr können die Nutzer exklusive Kurse, Handelssignale, VIP-Gruppen, Mentoring und mehr freischalten.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Coins noch für 0,00115 USD angeboten und in der finalen Phase des Fundraisings auf 0,00116 USD erhöht. Damit wird jedoch vermutlich noch lange nicht Schluss sein, da der Coin bei seiner Einführung an den Kryptobörsen explodieren könnte.

Denn 99Bitcoins wurde schon im Jahr 2013 gegründet und hat sich zu einer Größe entwickelt. Inzwischen soll das Projekt mit der eigenen Kryptowährung und der Tokenisierung auf die nächste Stufe gebracht werden.

Kauft Elon Musk jetzt Bitcoin, während dieser auf 65.650 USD fällt?

Bitcoin ist über die vergangenen 24 Stunden um 3,45 % auf 65.652 USD gefallen, da Mt. Gox eine Testtransaktion von 42.587 BTC im Wert von 2,85 Mrd. USD an eine neue Wallet getätigt hat. Dies ließ bei Investoren wieder die Angst aufkommen, dass es zu Verkäufen kommt.

Vor diesen Rückgängen kam Bitcoin während der vergangenen zwei Wochen auf ein Kursplus von bis zu 22 % und notiert nun noch immer fast 18 % über dem vorherigen Niveau. Denn der Optimismus der Investoren ist wieder zurückgekommen, was sich unter anderem an dem gestiegenen CMC Fear and Greed Index von 62,94 ablesen lässt, der nun auf Gier steht.

Ebenso hatte der bekannte Unternehmer Elon Musk auf X ein Profilbild mit Laseraugen veröffentlicht. Dieses deutet darauf hin, dass einer der wohlhabendsten Männer der Welt indessen wieder Bitcoin kaufen könnte. Zudem wurde berichtet, dass sein Privatjet in Nashville gelandet ist, wo in wenigen Tagen die Konferenz Bitcoin 2024 stattfinden wird.

Außerdem wird Donald Trump dort eine Rede halten. Laut Gerüchten soll er dann bekannt geben, dass er nach seiner Amtseinführung dafür sorgt, den US-Dollar mit Bitcoin abzusichern. Dafür könnten wiederum die konfiszierten BTC verwendet werden.

Return of the Elon?



Rumors are swirling that Elon Musk is back on board with Bitcoin as he changes his profile picture to laser eyes again.



There's also speculation that his private jet has touched down in Nashville ahead of the BTC conference. #99Bitcoins Crypto pic.twitter.com/L5q2HIpSOt - 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 22, 2024

Ein Einstieg in Bitcoin sollte jedoch wohlbedacht sein, da es ansonsten ebenso wie bei den Investoren von Mt. Gox passieren kann, dass die Investoren über zehn Jahre auf die Rückerstattung ihrer bei einem Hack gestohlenen Assets warten müssen. Zwar hat sich dies als Segen für die Anleger dargestellt, jedoch ist dies ein anderes Thema.

Man hätte diese Umstände auch einfach durch die Verwahrung der digitalen Assets auf einer kalten anstelle einer heißen Wallet verhindern können. Dies verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig die entsprechende Bildung im Web3 ist.

Genau an dieser Stelle setzt die innovative Bildungsplattform von 99Bitcoins an, welche für ihre Nutzer von unschätzbarem Wert sein kann. Dabei ermöglicht sie selbst Anfängern einen optimalen Einstieg in den Kryptomarkt, ganz gleich, ob sie sich mehr für das Investieren, die Technologie oder etwas anderes interessieren.

Höchste Rendite lässt sich mit Bildung erzielen

Viele Menschen versuchen ihre Zeit in Geld zu verwandeln, was jedoch nur begrenzt möglich ist. Stattdessen sollten sie lieber versuchen, durch ihr Wissen ihren Mehrwert für andere oder sich selbst zu erhöhen, um auf diese Weise die Bildung in Geld zu verwandeln. Auf diese Weise lassen sich die höchsten Renditen erzielen.

Genau an dieser Stelle setzt 99Bitcoins mit seiner Bildungsplattform an, welche interaktiv gestaltet ist und die Gamifizierung verwendet. Ebenso umfasst sie das neue Learn-to-Earn-Modell, bei dem durch die Absolvierung von Kursen oder das Mitwirken Belohnungen in Kryptowährungen verdient werden können.

Die Ausrichtung als Plattform ermöglicht ein deutlich schnelleres Skalieren. Denn somit lassen sich schnell, günstig und vielfältig Inhalte erstellen. Somit können die Risiken besser gestreut und die Chancen vervielfältigt werden.

Seit dem Jahr 2013 bietet 99Bitcoins Berichterstattungen über Kryptowährungen, Kurse, Anleitungen und mehr. Schon jetzt kommt die YouTube-Bibliothek auf 780 Videos und Kurse mit einer Länge von insgesamt 79 Stunden, sie werden derzeit von mehr als über 100.000 Studenten verwendet.

Ebenso hat 99Bitcoins über die Jahre eine große Gemeinschaft aufgebaut. So verzeichnet das Projekt mehr als 2,8 Mio. E-Mail-Abonnenten, 705.000 YouTube-Follower und über 21.000 auf X.

Mithilfe von 99Bitcoins können sich Investoren ihren "circle of competence" vergrößern und somit intelligentere Handelsentscheidung treffen. Zudem lassen sich somit kostspielige und unnötige Anfängerfehler vermeiden, da die Nutzer von den Fehlern und Erfahrungen der Kryptoexperten lernen können. Somit sparen sie sich Zeit, Mühe, Geld und die mangelnde Strukturiertheit der Autodidaktik.

Mit 99Bitcoins ins Bitcoin-Ökosystem investieren

Zu Beginn wird der $99BTC-Coin auf Ethereum als ERC-20 herausgegeben und später auf einen BRC-20-Token auf der Blockchain von Bitcoin umgestellt. Somit kann er von der höheren Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen Zensur profitieren.

Über die vergangenen Monate sind die BRC-20-Coins deutlich im Wert gestiegen. Die 20 größten von ihnen erzielen nun gemeinsam eine Marktkapitalisierung von 1,6 Mrd. USD. Nun startet bald 99Bitcoins als einer der Pioniere auf der vermutlich vielversprechendsten Blockchains.

Aber auch die Anleger haben das Potenzial von 99Bitcoins erkannt und bereits 1,59 Mrd. $99BTC-Coins in den Staking-Pool eingezahlt. Dies entspricht rund 73 % oder 1,8 Mio. USD der insgesamt erworbenen Coins im Wert von 2,51 Mio. USD.

Das große Interesse und Vertrauen der Investoren ist neben dem vielversprechenden Geschäftsmodell vorwiegend auf die besonders hohe Staking-Rendite von 685 % zurückzuführen.

Zu den weiteren Hauptgründen zählen das über die Jahre etablierte Business und die große Nutzerbasis der Lernplattform. All dies verweist auf ein solides und umsatzgenerierendes Geschäftsmodell, welches bereits vorhanden ist.

Ähnlich äußerte sich auch der Kryptoanalyst Clinix Crypto, welcher ebenfalls in 99Bitcoins investiert hat. Dessen Erfolg führt er auf die bereits bestehenden Einnahmequellen des Projektes zurück.

Letzte Chance für Vorverkaufsangebot von 99Bitcoins ist bald vorbei

Der Markt der Tokenisierung der Bildung befindet sich noch am Anfang und nun erhalten Investoren die Chance, möglichst früh in ein neuartiges Projekt mit einer Erfolgshistorie sowie in die Zukunft der Bildung zu investieren.

Das Zeitfenster wird sich jedoch am 6. August um 18 Uhr schließen, wenn die Coins nicht mehr für den aktuellen Preis erhältlich sind. So lange besteht noch die Möglichkeit, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, bevor der Token in Kürze an den Kryptobörsen eingeführt wird.

Our Presale is nearly over!



Secure your $99BTC tokens now before the final price increase!



The presale ends on the 6th of August at 2 PM UTC. Don't miss out! #99Bitcoins BTC Crypto pic.twitter.com/ggU70617jT - 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 23, 2024

Noch können die $99BTC-Coins über die Website im Vorverkaufsangebot mit den Kryptowährungen USDT, ETH und BNB gekauft werden. Außerdem stehen mit Bankkarten Fiatwährungen zur Verfügung.

Für die Sicherheit der Anleger und Nutzer wird durch die Sicherheitsüberprüfungen von Solid Proof gesorgt, welche keinerlei Probleme mit den Smart Contracts von 99Bitcoins feststellen konnten.

Interessierte und Investoren sollten dem Projekt auch auf Telegram, Discord und X folgen, um sich mit den Mitgliedern und Gleichgesinnten zu verbinden sowie keine wichtigen Neuigkeiten über 99Bitcoins und andere Kryptowährungen zu verpassen.

Investieren Sie jetzt mit 99Bitcoins in sich selbst und erleben Sie, wie sie eine Transformation vollziehen und Ihre Einkünfte auf neue Höhen wachsen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.