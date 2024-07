Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, hat heute seinen Sustainability Report 2024 veröffentlicht. Der Bericht zu den Auswirkungen in den Kategorien Umwelt, Soziales und Wirtschaft liefert Einblicke in die Anstrengungen des Unternehmens für den Aufbau und die Förderung eines Geschäftsmodells, das das Leben von Frauen bereichert, Gemeinschaften unterstützt und zugleich unseren Planeten schützt.

"Nachhaltigkeit ist tief in der Unternehmensgeschichte von Mary Kay verwurzelt", berichtet Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. "Wir haben diesen Weg eingeschlagen, noch bevor Nachhaltigkeit in aller Munde war. Unsere ikonische Gründerin, Mary Kay Ash, wollte die Welt nicht nur verändern, sondern auch beschützen. Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir auch dieses Jahr für die Verwirklichung ihres Traums geleistet haben. Ich bin sicher, auch sie wäre darauf stolz."

In Zeiten eines rasanten weltweiten Wandels übernimmt Mary Kay eine Pionierrolle im Einsatz für die Rechte von Frauen. Das Unternehmen ist fest überzeugt von dem immensen Potenzial von Frauen für die Gestaltung unserer globalen Wirtschaft und die Förderung bedeutender Veränderungen.

Der Bericht für das Jahr 2024 unterstreicht die Entschlossenheit von Mary Kay, positive Entscheidungen für unseren Planeten und seine Menschen zu treffen:

Ökologische Nachhaltigkeit

Wassermanagement: Seit mehr als 36 Jahren arbeitet Mary Kay mit The Nature Conservancy zusammen und unterstützt die Initiative "Super Reefs" zum Schutz der Korallenriffe.

Soziale Nachhaltigkeit

Pink Changing Lives: Über dieses Programm, das sich durch den Verkauf bestimmter Produkte finanziert, hat Mary Kay seit 2008 mehr als 18 Millionen US-Dollar für Initiativen gespendet, die das Leben von Frauen rund um die Welt bereichern.

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

60-jähriges Jubiläum: Die Vision von Mary Kay Ash, das Leben von Frauen zu bereichern, besteht fort. Mary Kay, bis heute geführt von ihrer Familie und auch in deren Besitz, hat sich zu einer globalen Marke mit fast 4.000 Mitarbeitenden und Millionen von unabhängigen Mary Kay Beauty Consultants in mehr als 35 Märkten entwickelt. Seit mehr als 60 Jahren eröffnet Mary Kay Frauen rund um den Globus einzigartige Chancen als Unternehmerinnen. Von Euromonitor International 1 wurde das Unternehmen zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und Farbkosmetik ernannt.

Weitere Einblicke in die globale Nachhaltigkeitsstrategie, das Engagement und den positiven Einfluss von Mary Kay gewährt Ihnen der vollständige Bericht, den Sie hier herunterladen können.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter).

