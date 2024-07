EQS-Ad-hoc: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Nemetschek SE erweitert Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 nach der Übernahme von GoCanvas - mit bestätigter organischer Prognose - und veröffentlicht vorläufige Q2-24 Zahlen



24.07.2024

Ad Hoc Mitteilung Nemetschek SE erweitert Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 nach der Übernahme von GoCanvas - mit bestätigter organischer Prognose - und veröffentlicht vorläufige Q2-24 Zahlen München, 24. Juli 2024 - Die Nemetschek SE (ISIN DE0006452907) bestätigt nach dem ersten Halbjahr die bisherige Prognose für das operative Geschäft (d.h. ohne Akquisitionseffekte) für das Geschäftsjahr 2024 und erweitert gleichzeitig den Ausblick aufgrund der Akquisition von GoCanvas. Der Vorstand erwartet weiterhin für das operative Geschäft im laufenden Geschäftsjahr 2024 ein währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 10% bis 11%, ein Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) um rund 25%, einen Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von rund 85% und eine EBITDA-Marge von 30% bis 31%. Durch die Konsolidierung von GoCanvas zum 1. Juli 2024 geht der Vorstand von einem positiven Effekt auf das prognostizierte Umsatzwachstum von zusätzlichen rund 3 Prozentpunkten für das Geschäftsjahr 2024 aus. Bei der EBITDA-Marge wird aufgrund der noch unter dem Konzerndurchschnitt liegenden Profitabilität von GoCanvas sowie M&A-bezogenen Einmalkosten mit einer Verwässerung der prognostizierten Marge für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von rund 100 Basispunkten gerechnet. In diesen Zahlen ist noch nicht das volle Potenzial der GoCanvas-Akquisition reflektiert, da aufgrund der IFRS-bedingten Kaufpreisallokation sowohl der Umsatz- als auch EBITDA-Beitrag im zweiten Halbjahr um einen hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag reduziert ist. Das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) soll aufgrund der Konsolidierung von GoCanvas zum 1. Juli 2024 im Geschäftsjahr 2024 von rund 25% auf mehr als 30% steigen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz wird durch die Konsolidierung von GoCanvas zum 1. Juli 2024 nicht verändert und soll im Geschäftsjahr 2024 daher weiterhin auf rund 85% steigen. Die Angaben zu den Effekten aus der Akquisition von GoCanvas auf das Geschäftsjahr 2024 stehen unter dem Vorbehalt, dass wichtige Kenngrößen, unter anderem die Berechnung der Kaufpreisallokation (PPA) von GoCanvas, erst im Laufe des Jahres final feststehen werden. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2024 verlief nach Plan. Der Konzernumsatz stieg im Q2 2024 um 9,7% (währungsbereinigt: 9,7%) auf 227,7 Mio. Euro. Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 stieg um 9,6% (währungsbereinigt: 10,0%) auf 451,6 Mio. Euro. Das EBITDA lag im Q2 2024 um 9,5% über dem Vorjahreswert und erreichte 61,4 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 27,0% entspricht (Vorjahr: 27,0%). Darin enthalten sind Einmalkosten für M&A-Aktivitäten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Im 1. Halbjahr erhöhte sich das EBITDA um 10,8% auf 129,7 Mio. Euro. Damit erhöhte sich die EBITDA-Marge von 28,4% im Vorjahreszeitraum auf 28,7% im 1. Halbjahr 2024. Ohne die einmaligen Kosten hätte die EBITDA-Marge im 1. Halbjahr 2024 mit 30% bereits im Rahmen der im März 2024 kommunizierten Prognose für das Gesamtjahr gelegen. Wie geplant wird Nemetschek am 31. Juli 2024 mit dem 6-Monatsbericht 2024 und in einer virtuellen Konferenz ausführliche Informationen zum Verlauf des 2. Quartals bzw. des 1. Halbjahres 2024 sowie Details zum weiteren erwarteten Geschäftsverlauf im Jahr 2024 geben.

