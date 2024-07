IBM, der renommierte Technologiekonzern, hat kürzlich zwei neue Zertifikate im Rahmen seines SkillsBuild-Programms vorgestellt. Diese Zertifikate, die sich auf Cybersicherheit und Datenanalyse konzentrieren, wurden in Zusammenarbeit mit Community Colleges entwickelt und sollen im Herbst an mehreren Bildungseinrichtungen eingeführt werden. Die Initiative zielt darauf ab, den wachsenden Bedarf an Fachkräften in diesen Schlüsselbereichen zu decken und Studenten auf die Herausforderungen einer KI-gesteuerten Arbeitswelt vorzubereiten.

Steigende Nachfrage nach technischen Kompetenzen

Die neuen Zertifikate umfassen Kurse in Bereichen wie Risikomanagement, Netzwerksicherheit und Datenvisualisierung. Sie sind Teil von IBMs Engagement, bis 2030 30 Millionen Menschen mit zukunftsrelevanten Fähigkeiten auszustatten. Diese Bildungsinitiative unterstreicht die Bedeutung von öffentlich-privaten Partnerschaften bei der Überbrückung der Kompetenzlücke in einer sich rasch wandelnden Technologielandschaft.

IBM Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...