Neustadt a. d. W. (ots) -Ende April startet wieder die große Laufserie "B2Run", und erstmals ist der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) als Kompetenzpartner mit an Bord. "Die größte Laufserie Deutschlands und der größte Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands - das passt doch wunderbar! Wir sind froh und stolz, Teil dieser tollen und sehr erfolgreichen Eventserie zu sein", sagt Adrian Weiß, VLH-Vorstandsmitglied und unter anderem zuständig für den Marketingbereich des Lohnsteuerhilfevereins.Erlebnisse mit Kolleginnen und Kollegen abseits des Arbeitsplatzes18 Veranstaltungen pro Saison von April bis September, Läufe unter anderem in Aachen - dort findet am 29. April der erste Lauf des Jahres statt -, in Berlin und Düsseldorf, in Frankfurt, Hamburg und Hannover sowie in Köln, München und Stuttgart: "B2Run ist die Premiummarke im Firmenlaufsport und mit Abstand größter Anbieter in Deutschland. Pro Jahr nehmen bis zu 10.000 Firmen und mehr als 200.000 Läufer aus allen Branchen und in jeglichen Unternehmensgrößen teil", informiert die veranstaltende Infront B2Run GmbH.Die Firmenlaufserie steht für Teamspirit und emotionale Erlebnisse mit einzigartigen Strecken rund um interessante Locations und Deutschlands große Sportstadien. Die Laufdistanzen betragen fünf bis sechs Kilometer und sind somit für fast jede und jeden machbar. Zumal nicht Zeiten und Platzierungen im Vordergrund stehen, sondern die Freude am gemeinsamen Laufen, an Erlebnissen mit Kolleginnen und Kollegen abseits des Arbeitsplatzes.VLH: So etwas unterstützen wir gerneBegonnen hat alles 2004 mit der ersten B2Run-Veranstaltung in München. In den Jahren danach wurde das Ganze zu einer Eventserie ausgebaut und verzeichnete 2013 erstmals mehr als 100.000 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr gab es mit rund 240.000 Startern einen neuen Rekord. "Im Laufschritt etwas für die eigene Gesundheit tun, dabei den Teamgeist unter den Kolleginnen und Kollegen stärken und einfach zusammen Spaß haben: So etwas unterstützen wir als VLH sehr gerne", sagt VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel zum Engagement des Lohnsteuerhilfevereins, der seine Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße hat, mit rund 3.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland aber bundesweit aufgestellt ist.Mehr Infos zur B2Run-Laufserie gibt es im Internet unter www.b2run.de. Und Näheres zum Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe ist unter www.vlh.de zu finden.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.