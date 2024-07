Ethereum-Schock-Prognose: Fällt ETH nun wie BTC nach den ETFs?

Gute Nachrichten müssen nicht immer auch positive Kursentwicklungen zur Folge haben. Stattdessen können sie sogar genau das Gegenteil bewirken, von dem, was viele erwartet haben. Ob es sich bei den neu eingeführten Ethereum-ETFs lediglich um ein Sell-the-News-Event handelt, wollen wir in der folgenden Ethereum-Schock-Prognose einmal näher auf den Grund gehen.

Fällt Ethereum jetzt aufgrund eines Sell-the-News-Events durch die ETFs?

Obwohl es sich um eine sehr positive Nachricht handelt, kann der Markt sich dennoch vollkommen entgegengesetzt verhalten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Nachricht bereits in den Kurs eingepreist wurde.

So konnte Ethereum bereits am 20. Mai um 19,17 % auf 3.692 USD steigen, als der viel beachtete Bloomberg-Analyst die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung eines ETG-Spot-ETFs von 25 % auf 75 % erhöhte. In den Folgetagen konnte ETH noch weiter bis auf 3.974 USD steigen.

Mittlerweile befindet sich Ethereum mit einem Kurs von 3.478 USD ungefähr auf dem halben Ausbruchsniveau, womit die Nachricht schon etwas eingepreist wurde. Somit wächst wiederum die Gefahr von möglichen Korrekturen.

Jetzt neuartigen Tokenisierungs-Coin entdecken!

Ethereum-Kursverlauf

Eine solche Entwicklung wäre nicht verwunderlich, da sie auch bei Bitcoin zuvor beobachtet wurde. Zwar stiegt BTC am Tag der Einführung um 1,18 % auf 46.666 USD und konnte auch am Folgetag noch bis auf 48.975 USD zulegen, jedoch handelte es sich dabei nur um eine Bullenfalle.

Stattdessen setzte danach eine Korrektur ein, welche BTC bis auf 38.524 USD um fast 22 % fallen ließ. Erst 32 Tage später konnte die Rally fortgesetzt und neue Hochs ausgebildet werden. Zurückzuführen war diese Entwicklung auf die Umdisponierung der Anleger aus den Investmentvehikeln mit den hohen Gebühren in die mit geringeren Kosten.

Jetzt in Tokenisierung der Bildung investieren!

Korrektur von Bitcoin nach den ETFs

So haben sich die Ethereum-ETFs am ersten Tag entwickelt

Am 23. Juli wurden endlich die mit Spannung erwarten Ethereum-ETFs in den USA eingeführt, nachdem die SEC die Anträge von acht Emittenten genehmigt hatte. Freigegeben wurde der Handel erstmalig um 14:30 Uhr.

Bereits am ersten Tag haben die Ethereum-Spot-ETFs gemeinsam ein Volumen von 1,08 Mrd. USD erzielt, was rund 23 % der 4,5 Mrd. USD von Bitcoin am ETF-Einführungstag entspricht. Von dem Handelsvolumen hat es sich jedoch nur bei 600 Mio. USD um Mittelzuflüsse gehandelt.

Das meiste Volumen der ETH-Spot-ETFs erzielte der Ethereum Trust von Grayscale, welcher auf 458 Mio. USD gekommen ist, während der von BlackRock lediglich 248,7 Mio. USD erzielte. Zurückzuführen ist vermutlich wiederum auf die Abflüsse aus den teureren Investmentvehikel.

Derzeit hält laut den Angaben von Nansen der Ethereum-ETF von Grayscale mit 2.630.766 ETH im Wert von 9,14 Mrd. USD die meisten ETH. Dies entspricht einem Anteil von 88,35 % aller Ethereum-ETFs.

Jedoch wurden am ersten Tag bereits Abflüsse im Umfang von mehr als 1 Mrd. USD verzeichnet, wobei der Grayscale Mini Trust ETF mit den geringeren Gebühren ungefähr dieselbe Höhe an Zuflüssen erhielt.

Jetzt frühzeitig in BTCFi-Ökosystem investieren!

Mittelzuflüsse der Ethereum-ETFs in den USA | Quelle: Nansen

Das ist von den Ethereum-ETFs zu erwarten

Laut einigen Analysten werden die Ethereum-ETFs weniger Finanzmittel anziehen, als dies bei den Bitcoin-ETFs der Fall war. So gehen die Prognosen von potenziellen monatlichen Nettozuflüssen von 0,75 bis 1,00 Mrd. USD aus. Dies würde rund 10 bis 15 % dem der Bitcoin-ETFs entsprechen.

Bisher gibt es nur wenige Daten, sodass kaum aussagekräftige Analysen getätigt werden können. Dennoch bieten die Ethereum-ETFs eine besonders komfortable Investmentmöglichkeit, welche Faktoren wie Verwahrung, Kompatibilität und Steuern deutlich vereinfachen. Ebenso steigt somit die Akzeptanz von ETH.

Nate Geraci, der Geschäftsführer von ETF Store, erwartet bald sogar die Zulassung von ETFs mit mehreren Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana. Zudem erachtet er diese als einen wichtigen Katalysator für den nächsten Bullenmarkt.

Ebenso hat eine Ankündigung des Kryptodaten-Spezialisten Arkham heute am Kryptomarkt Angst verbreitet. Denn dieser gab bekannt, dass die Kryptobörse Mt. Gox Bitcoin im Wert von 2,85 Mrd. USD an eine neue Wallet transferiert hat. Somit sind die Sorgen gestiegen, dass es bald zu einem Verkauf und dementsprechend fallenden Kryptopreisen kommt.

Jetzt in neues Bitcoin-Projekt investieren!

So können Sie ihre Rendite besser steigern

Eine der besten Möglichkeiten zur Steigerung der Rendite ist ein Investment in die Weiterbildung. Denn auf diese Weise kann der sogenannte "circle of competence" erweitert und intelligentere Investmententscheidungen getroffen werden.

Aber auch allgemein handelt es sich beim Lernen um eine der am stärksten transformierenden Tätigkeiten im Leben. Mit ihr muss man nicht mehr länger Benachteiligter bei dem Tausch von Zeit gegen Geld sein, da es dort natürliche Grenzen gibt. Stattdessen kann man durch die Aneignung neuen Wissens seinen Mehrwert und somit den Verdienst steigern.

Damit Interessierte schneller und besser im spannenden Wachstumsmarkt des Web3 Fuß fassen können, hat 99Bitcoins eine interaktive Bildungsplattform gegründet, welche unterschiedlichste Themenbereiche abdeckt.

Die Lerninhalte wurden mit den motivierenden und förderlichen Eigenschaften der Gamifizierung und dem neuen Learn-to-Earn kombiniert, um das Lernen so effizient, motivierend und lukrativ wie möglich zu gestalten.

Jetzt 99Bitcoins entdecken!

Zwar kann man sich das Wissen mittlerweile auch eigenständig über das Internet aneignen, jedoch dauert dies aufgrund des Mangels an Strukturiertheit in der Regel länger. Zudem können die Lernenden mithilfe der Erfahrungen der Experten Fehler vermeiden, welche viel Zeit und Geld kosten können. Stattdessen kommen sie mit 99Bitcoins schneller ans Ziel.

Es richtet sich mit seiner Bildungsplattform sowohl an Wissbegierige als auch an Dozenten, welche ihre Kurse über das Projekt monetarisieren können. Somit kann ein deutlich vielfältigeres Angebot schneller und günstiger bereitgestellt werden.

Der Pionier auf der Bitcoin-Blockchain blickt bereits auf eine Erfolgshistorie von 11 Jahren zurück und konnte mehr als 2,84 Mio. Abonnenten erreichen. Zudem kommt 99Bitcoins derzeit auf mehr als 100.000 aktive Studenten.

Mit einem solch soliden Fundament dürfte sich auch der Coin besonders positiv entwickeln, zumal es bisher noch kaum Konkurrenz auf dem Markt der Tokenisierung der Bildung gibt. Nur noch für wenige Tage können die Coins im Presale erworben werden, der schon mehr als 2,5 Mio. USD erzielt hat. Jedoch bleiben nur noch wenige Tage nach.

Jetzt in 99Bitcoins investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.