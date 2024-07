BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor seinem Sommerurlaub stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch (12.30 Uhr) noch einmal den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Bei seiner von der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalisten, veranstalteten traditionellen Sommer-Pressekonferenz gibt es keine thematischen Beschränkungen. Es dürfte also um eine breite Themenpalette vom US-Wahlkampf über die Lage der Ampel-Koalition und die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland bis zum Ukraine-Krieg gehen.

Es ist einer der letzten öffentlichen Termine des Kanzlers vor seinem Urlaub, der am kommenden Wochenende beginnt. Vorher ist der SPD-Politiker am Mittwochabend noch bei einem Bürgergespräch in Saarbrücken (18.30 Uhr). Am Freitag nimmt er in Paris an der Eröffnung der Olympischen Spiele teil./mfi/DP/he