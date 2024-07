INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Investis meldet Vollzug der angekündigten Liegenschaftskäufe - weitere Käufe sind unterzeichnet



24.07.2024 / 07:00 CET/CEST



Erfolgreicher Abschluss des ersten Teils der Portfolioerweiterung

Liegenschaften ergänzen Portfolio optimal

Unterzeichnung weiterer Liegenschaftskäufe bereits erfolgt Die in der Mitteilung vom 24. Juni erwähnten fünf unterzeichneten Liegenschaftskäufe konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kaufpreis beträgt insgesamt CHF 201 Mio. (Soll-Mietertrag von CHF 12.5 Mio.). Zudem konnten Kaufverträge für zwei weitere Wohnliegenschaften mit einem Kaufpreis von CHF 15.8 Mio. (Soll-Mietertrag von CHF 0.7 Mio.) unterzeichnet werden. Bei einer Liegenschaft konnte der Vollzug bereits abgeschlossen werden. Für die zweite Liegenschaft wird dieser in den nächsten Wochen erwartet. Der LTV ist nach diesen Käufen weiterhin unter dem Vorjahr (31.12.2023: 26%). Stéphane Bonvin, CEO: «Diese Liegenschaften passen hervorragend in unser Portfolio. Im Zuge dieser Optimierung und nach dem Verkauf unseres Service Geschäftes konsolidieren wir unser Immobilienportfolio mit einer starken Eigenkapitalbasis weiter.»



