Adobe hat neue KI-gestützte Funktionen für seine bekannten Design-Programme Photoshop und Illustrator vorgestellt. Diese Neuerungen sollen kreative Arbeitsabläufe beschleunigen und Designern mehr Kontrolle geben. Mit dem Generative Shape Fill-Tool können Nutzer in Illustrator detaillierte Vektoren zu Formen hinzufügen, indem sie Textanweisungen eingeben. In Photoshop ermöglicht die Generate Image-Funktion die KI-gestützte Bilderstellung direkt in der Anwendung.

Umsatzsteigerung erwartet

Die neuen KI-Funktionen sind für Adobe-Kunden ohne Aufpreis im bestehenden Creative Cloud-Abonnement enthalten. Das Unternehmen verfolgt damit einen "kreatorfreundlichen Ansatz" und hofft, Nutzer zu teureren Abonnements zu bewegen, um mehr generative Credits zu erhalten. Seit der Einführung im März 2023 wurden mit Firefly bereits über 9 Milliarden Bilder generiert. Analysten erwarten [...]

Hier weiterlesen