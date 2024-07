DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHIP-BOOM - Nirgendwo auf der Welt entstehen so viele neue Chipwerke wie in China. Seit 2021 haben die Halbleiterhersteller in dem Land den Bau von knapp 100 neuen Fabriken angekündigt. Das geht aus Daten hervor, die die Lieferkettenberatung Everstream exklusiv für das Handelsblatt ausgewertet hat. Die Volksrepublik hat die westlichen Nationen damit deutlich übertroffen. Laut Everstream wurden in den USA im gleichen Zeitraum 29 Chipfabriken initiiert, in Europa 20. Allein in diesem Jahr wurden in China mehr als zwei Dutzend Projekte bekannt gemacht. (Handelsblatt)

VCI - In wenigen Wochen sollen die Mitgliedsfirmen des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) einen neuen Präsidenten wählen. Doch wer am 12. September als wichtigster Interessenvertreter von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig kandidieren wird, ist noch nicht entschieden. Aktueller VCI-Präsident ist Covestro-Vorstandchef Markus Steilemann. Nach Gepflogenheiten des Verbands würde turnusgemäß ein Chef oder eine Chefin eines anderen großen Chemiekonzerns übernehmen, doch mehrere Topmanager stehen für eine Amtsübernahme zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung, heißt es in Branchenkreisen. Nun könne es zu einer Übergangsregelung kommen, erfuhr die Zeitung: Steilemann soll den Verband zumindest noch ein Jahr länger führen und dann an einen Nachfolger übergeben. Der neue BASF-Chef Markus Kamieth könnte den Spitzenposten 2025 übernehmen. (Handelsblatt)

VENTURE CAPITAL - Wagniskapitalgeber sind wieder stärker dazu bereit, in deutsche Start-ups zu investieren. Das zeigt das Investorenbarometer der Förderbank KfW und des Branchenverbands Bundesverband Beteiligungskapital (BVK), das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Die Entwicklung überrascht, hatten sich die Venture-Capital-Investoren doch lange zurückgehalten. Über viele Monate gab es kaum Möglichkeiten, neue Fonds aufzulegen und selbst Investorengeld einzusammeln (Fundraising). Zudem gab es angesichts von Multikrisen, Inflation und Kursverlusten an den Börsen über einen längeren Zeitraum kaum Aussichten auf erfolgreiche Exits - also Möglichkeiten, mit der Investition über einen Börsengang Rendite zu erzielen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2024 00:42 ET (04:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.