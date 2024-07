Die Deutsche Bank muss am Morgen einen Verlust für das 2. Quartal ausweisen. Die Rückstellungen für die Postbank erreichen -1,3 Mrd. Euro. Tesla liefert nicht. Der Umsatz im Autogeschäft schrumpfte um -7 %, die Profitabilität kollabierte um -46 % und das Robotaxi wurde nur im Kleingedruckten erwähnt. Alphabet zeigt Wachstum in allen Bereichen. Das Cloud-Geschäft bestätigt das hohe positive Momentum und konnte um 29 % expandieren.Keine Gewinner am Mittwoch im asiatischen Handel. Alle Benchmarks geben am Morgen im Verlauf der Sitzung ab, wobei ...

