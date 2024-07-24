The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2024
ISIN Name
DE000HLB75X9 LB.HESS.THR.CARRARA07X/22
US78016EZU45 ROYAL BK CDA 21/24 MTN
DE000HLB75R1 LB.HESS.THR.CARRARA07S/22
US78016EZV28 ROYAL BK CDA 21/24FLR MTN
CH0248890490 ALPIQ HOLDING 14-24
DE000LB1P9H7 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000CB0F4K4 COBA COLL FLR.ANL.16/24
XS0982711714 PETROBRAS GBL FIN. 14/25
DE000NLB2LJ1 NORDLB GELDM.FRN 08/16
XS1091654761 IN.DIS.SVCS. 14/24
NZIFCDT011C5 INTERN.FIN. 19/24 MTN
NZWNZD0724L3 WESTPAC NZL 19/24
CH0471297918 PFB.SCHW.HYP 19/24
US6991041053 PARADOX INT. UNSP.ADR/0,5
SE0015194527 VERVE GROUP 20/24 FLR
DE000DK0XHA9 DEKA AD FESTZINS 20/24
XS2366272339 CHALCO HK IN. 21/24
US07178A1088 BAWAG GROUP AG UNSPON.ADR
AT0000A1FAM2 ERSTE GP BNK15-24 FLR1428
CH0248166669 LAND NRW MTN-LSA 14/24 SF
AT0000A192L4 ERSTE GP BNK 14-24FLR1340
XS2368566746 PINGAN R.E.C 21/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2024
ISIN Name
DE000HLB75X9 LB.HESS.THR.CARRARA07X/22
US78016EZU45 ROYAL BK CDA 21/24 MTN
DE000HLB75R1 LB.HESS.THR.CARRARA07S/22
US78016EZV28 ROYAL BK CDA 21/24FLR MTN
CH0248890490 ALPIQ HOLDING 14-24
DE000LB1P9H7 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000CB0F4K4 COBA COLL FLR.ANL.16/24
XS0982711714 PETROBRAS GBL FIN. 14/25
DE000NLB2LJ1 NORDLB GELDM.FRN 08/16
XS1091654761 IN.DIS.SVCS. 14/24
NZIFCDT011C5 INTERN.FIN. 19/24 MTN
NZWNZD0724L3 WESTPAC NZL 19/24
CH0471297918 PFB.SCHW.HYP 19/24
US6991041053 PARADOX INT. UNSP.ADR/0,5
SE0015194527 VERVE GROUP 20/24 FLR
DE000DK0XHA9 DEKA AD FESTZINS 20/24
XS2366272339 CHALCO HK IN. 21/24
US07178A1088 BAWAG GROUP AG UNSPON.ADR
AT0000A1FAM2 ERSTE GP BNK15-24 FLR1428
CH0248166669 LAND NRW MTN-LSA 14/24 SF
AT0000A192L4 ERSTE GP BNK 14-24FLR1340
XS2368566746 PINGAN R.E.C 21/24