DJ GfK: Verbraucherstimmung spürbar verbessert

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich spürbar verbessert. Die Einkommenserwartungen legten deutlich zu und sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Anschaffungsneigung stiegen moderat an. Die Konsumforscher von GfK und NIM ermittelten für ihren Indikator für August einen Anstieg auf minus 18,4 (Vormonat revidiert: minus 21,6) Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf minus 20,8 Zähler erwartet.

"Die Aufhellung des Konsumklimas im Juli ist in erster Linie auf die gestiegene Einkommenserwartung der Deutschen zurückzuführen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit spielt hier auch die EM-Euphorie, die die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in vielen Teilen der Bevölkerung ausgelöst hat, eine Rolle", erklärte Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM.

Es bleibe allerdings abzuwarten, ob dieser Effekt nachhaltig sei oder nur ein kurzzeitiges Aufflackern darstellt. So schnell wie diese Hochstimmung entstanden sei, könne sie auch wieder verschwinden.

"Sollte Letzteres der Fall sein, wird der Weg aus dem Konsumtief lang und mühsam", sagte Bürkl. "Denn für eine nachhaltige Besserung der Konsumstimmung ist es notwendig, dass - neben den derzeitigen realen Einkommenszuwächsen - auch die Planungssicherheit für die Verbraucher zurückkehrt, die vor allem für größere Anschaffungen der Haushalte essenziell ist."

July 24, 2024

