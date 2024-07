Salzburg (ots) -Bessere Welt Info bietet Wählern mehr Infos als der Wahl-O-Mat!Am 1. September 2024 wird der Landtag in Sachsen und Thüringen neu gewählt und am 22. September der Landtag in Brandenburg. - Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?Bessere Welt Info bietet eine unabhängige Online-Ressource für unentschlossene Wähler mit vielen aktiv recherchierten, hilfreichen Links zur Landespolitik und den 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland.-> Wir bieten viel mehr als der Wahl-O-MatEgal ob Sie Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl Tools, Wahl-Themen, Kandidaten Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl suchen:Hier finden Sie einen guten Überblick und mit je 250 Links alle wichtigen Informationen zur Landespolitik und den Landtagswahlen:-> https://besserewelt.info/SachsenWahl-> https://besserewelt.info/ThüringenWahl (https://besserewelt.info/Th%C3%BCringenWahl)-> https://besserewelt.info/BrandenburgWahlWas ist Bessere Welt Info?Bessere Welt Info ist eine zentrale Informationsquelle für die Gesellschaft. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Demokratie durch Infos rund um Wahlen. Näheres finden Sie unter "Über uns".Pressekontakt:Dr. Norbert StuteGründer von Bessere Welt Info5020 Salzburg, ÖsterreichEmail: Norbert@besserewelt.infoHomepage: https://besserewelt.infoOriginal-Content von: Bessere Welt Info, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171976/5829453