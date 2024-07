Für den DAX ging es auch am Dienstag wieder aufwärts. Er knüpfte an seine Gewinne des Vortages an. Diesmal legte er um 0,82 Prozent zu. Unterstützend wirkte ein positiv aufgenommener Quartalsbericht von SAP. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...