HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 76,20 Euro belassen. Das zweite Quartal sei ein nicht so schlechtes für Europas Versicherer gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Markterwartungen für Naturkatastrophen-Schäden wie etwa die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland seien gesunken. Zudem profitierten die gewerblichen Versicherungen von weiter steigenden Zinsen. Allianz nennt Huttner als seinen bevorzugten Wert. Das Unternehmen sei der größte Nichtlebensversicherer in Europa mit den höchsten Skaleneffekten. Dahinter folge Axa dank einer niedrigen Bewertung und sehr konstanter Gewinne. Die Kompositversicherer erschienen insgesamt unterbewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TLX1005