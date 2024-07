DJ EUREX/Bund-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht am Mittwoch im Verlauf ins Plus. Der September-Kontrakt steigt um 13 Ticks auf 132,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,34 Prozent und das Tagestief bei 132,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.018 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 116,71 Prozent. Im Fokus stehen am Vormittag die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone; die Indizes hatten zuletzt enttäuscht. Derweil hat sich die Verbraucherstimmung in Deutschland spürbar verbessert. Die Einkommenserwartungen legten deutlich zu und sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Anschaffungsneigung stiegen moderat an.

