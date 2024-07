Ende 2022 gab es in Deutschland über 416.000 arbeitende Ärztinnen und Ärzte. Hinter der hohen Zahl verbirgt sich dennoch ein Ärztemangel. Auf junge Menschen mit dem Berufswunsch Mediziner wartet ein begehrter, aber auch schwieriger Studiengang. Um eine Zulassung für die Fächer Humanmedizin oder Zahnmedizin zu ergattern, wird in Deutschland ein Einser-Abitur erwartet. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist mit bis zu 50.000 Bewerbenden groß, denn nur etwa 11.000 erhalten pro Jahr die Zulassung. Teilweise ...

