Nicht XRP oder ADA: Dieser Top 50 Coin schlägt aktuell beide

In den letzten beiden Handelstagen konsolidierten Kryptowährungen überwiegend. Auch der Start der Ethereum-ETFs konnte trotz durchaus solidem Volumen und Netto-Inflow bis dato keine große Euphorie entfachen. Nun bleiben natürlich auch über Bitcoin und Ethereum hinaus einige Altcoins in der Krypto-Community beliebt - allen voran XRP und ADA. Trotz positiver Anzeichen in den vergangenen Wochen mangelt es nun schon wieder an bullischer Dynamik. So sind es nicht XRP oder ADA, die aktuell besonders gut laufen. Ein Top 50 Coin schlägt auf Wochensicht beide hochkapitalisierten Altcoins.

XRP & ADA: Kaum Momentum

Mit einem Kursverlust von rund 1,5 Prozent in den letzten sieben Tagen rutschte XRP wieder ins Minus. Hier fand ein Ausbruch aus der Seitwärtsspanne zwischen 0,50 und 0,56 US-Dollar statt. Der Test der psychologischen Kursmarke bei 0,60 US-Dollar wurde im Anschluss aber wieder abverkauft. Es mangelt an Momentum, um die aufwärtsgerichtete Trendbewegung fortzusetzen. Auch die Gerüchte über eine Einigung zwischen SEC und Ripple Labs in dieser Woche haben sich bis jetzt nicht weiter intensiviert.

Ebenfalls nicht rund läuft es für Cardano. Denn hier stehen sogar Kursverluste von rund 8,5 Prozent in den letzten sieben Tagen zu Buche. ADA ist wieder einmal der schwächste Top 10 Coin und könnte bald sogar aus diesem Ranking rutschen. Year-to-Date verlor ADA rund ein Drittel seines Werts. Das Chartbild ist angeschlagen, eine Trendwende weiterhin nicht indiziert.

Dogwifhat zeigt Stärke: Support hält - geht die Rallye weiter?

Während XRP und ADA also aktuell eher Schwäche zeigen und sich zumindest keine Fortsetzung der aufwärtsgerichteten Trendbewegung andeutet, sieht dies bei Dogwifhat anders aus. Denn Dogwifhat konnte in den letzten sieben Tagen um rund 18 Prozent steigen und ist damit in diesem Zeitraum der beste Coin in der Top 50. Abermals offenbaren Meme-Coins Momentum. Der wichtige technische Support hielt zuletzt Stand, alles deutet auf eine weitere Aufwärtsbewegung beim viertwertvollsten Meme-Coin der Welt hin, der aktuell mit 2,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Meme-Coin-Tipp: Pepe Unchained explodiert auf 5 Mio. $

Doch Anleger suchen auch weiterhin nach Chancen im spekulativen Marktsegment der Krypto-Presales. Pepe Unchained ($PEPU) hat kürzlich in seinem viralen Vorverkauf die 5-Millionen-Dollar-Marke überschritten und zieht damit große Aufmerksamkeit auf sich. Dieses Wachstum unterstreicht das verstärkte Interesse der Investoren, die initiale Nachfrage verdeutlicht das Potenzial.

Meme-Coins haben aufgrund ihrer humorvollen Natur und viralen Marketingstrategien eine starke Anziehungskraft, besonders im Jahr 2024. Diese ziehen schnell Aufmerksamkeit auf sich und bieten insbesondere kleinen Investoren die Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen. Auf der anderen Seite stehen Layer-2-Lösungen, sekundäre Netzwerke bei Ethereum, die Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain abwickeln. Diese Technologien verbessern die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit und führen zu niedrigeren Transaktionskosten und schnelleren Verarbeitungszeiten.

Pepe Unchained möchte im Juli 2024 die Vorteile von Meme-Coins und Layer-2-Lösungen kombinieren. Die Vision des Projekts besteht nicht nur in technologischer Innovation, sondern auch in der tiefen Verankerung in der Meme-Kultur. Die Ära der nutzlosen Meme-Coins ist vorbei. Nun werden immer häufiger Nutzen und Memes kombiniert.

Mit einer eigenen Layer-2-Blockchain für den Handel bietet Pepe Unchained höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren im Vergleich zu traditionellen ERC-20-Tokens. Ein spezieller Blockchain-Explorer sorgt für Transparenz und erleichtert die Nachverfolgung von Transaktionen. Das Ökosystem von Pepe Unchained umfasst ein eigenes Protokoll, einen Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und den speziellen Blockchain-Explorer. Diese Infrastruktur läuft parallel zu Ethereum und bietet die Grundlage für weitere innovative Projekte. Damit soll ein Ökosystem für Meme-Coins entstehen.

Zusätzlich ermöglicht Pepe Unchained Staking, wodurch Investoren zusätzliche $PEPU verdienen können. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei 370 Prozent APY.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft und als sicher befunden. Da der Preis für $PEPU in den nächsten 36 Stunden steigen wird, bleibt nur eine begrenzte Zeit für maximale Buchgewinne. Investoren können $PEPU auf der offiziellen Website mit ETH, USDT oder BNB erwerben. Der Token-Swap gelingt nach eigener Analyse in wenigen Minuten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.