Der XTB Morgenticker (24.07.2024)

Die Stimmung an der Wall Street hat sich nach den gestrigen Ergebnissen von Alphabet, Tesla und Visa eingetrübt. Die Ölbestände (API) blieben ebenfalls deutlich hinter den Prognosen zurück, obwohl WTI -Rohöl einen Teil der anfänglichen Gewinne wieder einbüßte und bei 77 - pro Barrel gehandelt wird, während Brent -Rohöl bei 81 - liegt; der Aufschwung ist also letztlich nicht sehr groß. Die Rohölvorräte fielen um -3,9 Millionen Barrel gegenüber -2,47 Millionen Prognosen und -4,4 Millionen zuvor; die Benzinvorräte fielen um mehr als -2,8 Millionen Barrel, nachdem sie zuvor um 365.000 Barrel gestiegen waren

Trotz besser als prognostizierter Ergebnisse für das zweite Quartal büßte die Alphabet -Aktie im nachbörslichen Handel 3 - an Wert ein und verliert nun mehr als 2 - Der Umsatz von Google Cloud stieg im Jahresvergleich um fast 29 - auf 10,35 Mrd. USD; alle wichtigen Wachstumskennzahlen entwickelten sich gut. Lediglich der Umsatz von YouTube blieb hinter den Erwartungen zurück. Gewinn pro Aktie und Umsatz übertrafen die Erwartungen der Wall Street

Die Aktien von Tesla vertiefen ihren Ausverkauf und haben nach einem enttäuschenden Gewinnrückgang im zweiten Quartal bereits fast 8 - verloren. Das Unternehmen erwartet, in diesem Jahr weit weniger Autos auszuliefern als im Jahr 2023. Die Umsätze übertrafen die Erwartungen, aber der Gewinn pro Aktie fiel deutlich geringer aus. Trotz solider Quartalsergebnisse verliert Visa mehr als 3 - das Unternehmen deutete an, dass es einen gewissen makroökonomischen Druck am Horizont sieht...