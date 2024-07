Treatment.com AI mit Update zum Status der ausgeübten Warrants

~800.000 Optionsscheine wurden seit der Ankündigung des freien Handels ausgeübt und brachten fast eine halbe Million Dollar ein.

Verbleibende Optionsscheine könnten über 2 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln einbringen.

Robuste Akquisitionspipeline

Vancouver, BC - 24. Juli 2024 - Treatment.com AI Inc. ("Treatment AI" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das die Patientenversorgung mit KI-gesteuerten klinischen Erkenntnissen umgestaltet, freut sich, dem Markt ein Update über die Ausübung der Optionsscheine zu geben, die bei der Umwandlung der speziellen Optionsscheine am 21. Juni 2024 ausgegeben wurden.

Das Unternehmen freut sich, bekannt geben zu können, dass seit der Umwandlung der Sonderoptionsscheine fast 800.000 Optionsscheine ausgeübt wurden, wodurch ein Bruttoerlös von rund einer halben Million Dollar erzielt wurde.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: "Die Ausübung der Optionsscheine unterstreicht die starke Unterstützung der Investoren für unser Unternehmen. Die Finanzspritze ermöglicht es uns, unsere Pläne in einer Zeit voranzutreiben, in der sowohl die Investoren als auch die Gesundheitsmärkte nach glaubwürdigen KI-Lösungen suchen, um die Herausforderungen, denen sich unsere Gesundheitssysteme gegenübersehen, zu bewältigen. Neben unseren bereits angekündigten Plänen, unsere Produkte "AI Patient" und "AI Doctor in the Pocket" in diesem Herbst auf den Markt zu bringen, haben wir auch eine starke Akquisitionspipeline in Prüfung, die einen beschleunigten Zeitplan für unsere Wachstumsstrategie ermöglichen könnte. Wir freuen uns auf die Ausübung der verbleibenden Optionsscheine, die uns weitere 2 Millionen Dollar in die Kasse spülen könnten."

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu beeinflussen und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu beseitigen. In den vergangenen sieben Jahren hat Treatment.com AI unter Mitwirkung von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit die intelligenteste, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet allen Fachleuten des Gesundheitswesens hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung und liefert eine Genauigkeit von über 92% bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (physisch und im Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Die Qualität und Transparenz der Plattform ist unübertroffen, da das GLM für jedes Symptom eine Erklärung zu jedem Schritt und jeder Wahrscheinlichkeit liefert. Treatment.com AI konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, die das GLM nutzen, um die zukünftigen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Treatment.com AI konzentriert sich darauf, KI für das Gute einzusetzen und seine GLM-Plattform zu nutzen, um gesundheitliche Chancengleichheit und Inklusion für benachteiligte Gemeinschaften zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Wenn Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Treatment erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf das Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Umsetzung der Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren Zeitplan. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com ist nicht verpflichtet, sie öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76340Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76340&tr=1



