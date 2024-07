Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern fand die Zinsentscheidung der Ungarischen Zentralbank (MNB) statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie von einem Großteil der Analysten erwartet, sei der Leitzins von 7,00% um 25 Basispunkte auf nun 6,75% gesenkt und damit das langsamere Zinssenkungstempo fortgesetzt worden. Die Gesamtinflationsrate im Juni sei etwas stärker als erwartet von 4,0% auf 3,7% gesunken. Die Kerninflation zeige aufgrund der Lohnentwicklung und der Inflation der Dienstleistungspreise bei einem Wert von 0,6% ein anderes Bild. Die MNB habe gerade wegen der anhaltenden Dienstleistungsinflation in letzter Zeit eine restriktivere Haltung eingenommen. ...

