Hannover (www.anleihencheck.de) - Aus der Europäischen Zentralbank gab es gestern Signale für eine Leitzinssenkung im September, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Staatsanleihen hätten mit festeren Kursen auf diese Nachricht reagiert.Heute würden die internationalen Finanzmärkte im Laufe des Tages immer wieder auf die weltweit zu meldenden Zahlen zur Entwicklung der Einkaufsmanagerindices zu achten haben. Zudem stünden noch Angaben zur Lage am US-Immobilienmarkt zur Veröffentlichung an; das hohe Zinsniveau werde hier grundsätzlich zwar auch weiterhin als großes Problem angesehen, nach schwachen Zahlen im Vormonat möge ein Rückpralleffekt bei den Neubauverkäufen im Juni aber doch etwas helfen. Insofern bleibe in Washington nicht nur die Präsidentschaftswahl - sondern eben auch die Notenbankpolitik - im Blickfeld. (24.07.2024/alc/a/a) ...

