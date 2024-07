Mit der Ankündigung, das Robotaxi am 8. August vorzustellen, hatte Elon Musk vor einigen Monaten für Aufruhr gesorgt. Später wurde das Projekt verschoben - jetzt steht das neue Datum für die Premiere fest. Und auch zu den günstigeren "Next gen vehicles" hat sich Tesla geäußert. Bei der US-Datumsangabe hat Tesla aus 8/8 einfach 10/10 gemacht: Diesen Termin hat Tesla nun in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen für das zweite Quartal genannt. ...

