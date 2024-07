© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Wechselrichterhersteller Enphase Energy hat am Dienstagabend die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie legte in der US-Nachbörse dennoch zu.Die Lage in der Solarbranche bleibt angespannt. Anhaltend hohe Zinsen verursachen stark gestiegene Investitionskosten, gleichzeitig trüben die erhöhten Chancen auf einen Wahlsieg von Donald Trump die Aussichten - der gilt als Freund konventionell erzeugter Energie und als Gegner von erneuerbaren Energien. Katastrophale Umsatzentwicklung Angesichts dieser Herausforderungen scheinen Anleger von Enphase Energy erleichtert, dass die Zahlen zwar mies, aber nicht katastrophal ausgefallen sind zumindest beim Gewinn. Anders lassen sich die …