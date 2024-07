London (ots/PRNewswire) -- Quor wurde 2024 mit zwei renommierten "Category Leader Awards" von Chartis ausgezeichnet, die ihre herausragende Leistung in den Bereichen CTRM und ETRM hervorheben- Die Auszeichnungen folgen auf die Fusion von Quor mit Eka, die die Fähigkeiten des Unternehmens erweitert und seine Position im Rohstoffhandel und Risikomanagement in verschiedenen Branchen stärkt- Chartis würdigt die innovative Führungsrolle, die umfangreiche Branchenerfahrung und die umfassenden CTRM- und ETRM-Lösungen der Quor GroupDie Quor Group (Quor), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für den Energie-/Rohstoffhandel und das Risikomanagement (Energy/Commodity Trading and Risk Management, E/CTRM), gibt heute die Auszeichnung mit zwei renommierten Preisen von Chartis, einem renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen, bekannt.In den halbjährlichen Forschungsberichten von Chartis zu Energie- und Rohstoffhandel sowie Risikomanagementlösungen wurde Quor zum "Category Leader of Metals 2024 in CTRM Trading and Trade Management Systems" (Branchenführer für Metalle 2024 in CTRM-Handels- und Handelsmanagementsystemen) und zum "Category Leader of Market Risk 2024 in ETRM Trading and Trade Management Systems" (Branchenführer für Marktrisiken 2024 in ETRM-Handels- und Handelsmanagementsystemen) ernannt. Diese Auszeichnungen bestätigen das Engagement der Quor Group für Spitzenleistungen und Innovation im Bereich des Risikomanagements im Rohstoffhandel.Diese Anerkennung folgt auf die Fusion von Quor mit Eka, einem Marktführer in den Bereichen Rohstoffhandel, Risikomanagement und Lieferkettenlösungen für Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Metall und Fertigung. Durch den Zusammenschluss hat Quor seine Kapazitäten vor allem in den Bereichen Erdöl-, Erdgas-, Strom- und Energiehandel erheblich ausgeweitet.Die beiden Auszeichnungen unterstreichen das Engagement und das Fachwissen des kürzlich erweiterten Quor-Teams, das sein kollektives Branchenwissen schnell und nahtlos integriert hat, um die sich entwickelnden Anforderungen seiner globalen Kunden zu erfüllen. Die Quor Group bietet ihren Kunden weiterhin die Möglichkeit, sich nahtlos und effizient in den komplexen Rohstoffmärkten zurechtzufinden, einschließlich der zunehmenden Volatilität der Endmärkte und des Wunsches der Kunden, ihre entsprechenden Risikoprofile abzusichern.Quor bleibt wettbewerbsfähig, indem es sowohl den Markt als auch die Dynamik der Anbieter genau beobachtet, um die langfristigen und strukturellen Auswirkungen der übergreifenden Marktentwicklung innerhalb seiner fortschrittlichen Technologie zu verstehen, während sich das Rohstoff-Ökosystem weiterentwickelt. Die Auszeichnungen würdigen die umfassende Branchenerfahrung des gemeinsamen Teams und die ehrgeizige Wachstumsstrategie von Quor, die darauf abzielt, eine umfassende E/CTRM-Lösung anzubieten."Quor bietet einzigartige und umfassende Fähigkeiten im Metallhandel und Risikomanagement, was sich in seiner Quadrantenposition widerspiegelt. Darüber hinaus kombiniert es diese mit einer flexiblen Plattform, um eine Vielzahl von Kontexten rund um den Handelslebenszyklus abzudecken. Die Platzierung von Quor in unserem Quadranten spiegelt das Wachstum des Unternehmens in diesem Bereich wider. Dies wurde durch die Einführung solider Instrumente für das Marktrisikomanagement erreicht, sowohl aus quantitativer Sicht als auch in Bezug auf die Ausrichtung der Kontrollen", sagte Sid Dash, Forschungsleiter bei Chartis."Wir freuen uns sehr über diese beiden renommierten Auszeichnungen von Chartis, die das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams nach der erfolgreichen Integration von Eka würdigen. Wir werden unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um hochentwickelte Tools und Dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, die Komplexität des Rohstoffhandels mit Vertrauen und Effizienz zu bewältigen. Diese Auszeichnungen sind für das Unternehmen sehr motivierend, da sie unsere Position als Branchenführer stärken, und wir freuen uns darauf, was das nächste Jahr für das Unternehmen bereithält", sagte Steve Hughes, Geschäftsführer der Quor Group.Informationen zur Quor Group: Quor ist ein Anbieter von E/CTRM-Software für die globalen Rohstoffmärkte und hat sich auf Metalle spezialisiert. Quor ist ein Anbieter von E/CTRM-Software für die globalen Rohstoffmärkte und hat sich auf Metalle spezialisiert. Das Unternehmen bietet End-to-End-Handelsmanagement über die gesamte E/CTRM-Wertschöpfungskette hinweg und stellt Funktionen für den physischen und finanziellen Handel bis hin zum Risikomanagement, zur Abwicklung und zum Post-Trade-Reporting bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quorgroup.com und www.eka1.com Pressekontakt:Manoj Turlapati. Senior Marketing Manager. Eka Software Solutions | manoj.turlapati@eka1.com | 91 8197240069

Original-Content von: Quor, übermittelt durch news aktuell